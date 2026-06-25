TV-Highlights
TV
E-Paper
Kultur

»Kitchen Impossible«

Tim Mälzer, Gennaro Contaldo, Anna Sgroi und Cornelia Poletto.
© Hersteller
Das Duell der Hamburger geht in die nächste Runde
OE24 auf Google bevorzugen

Kochshow. Im „Kitchen Impossible“-Spezial holen sich Tim Mälzer und Cornelia Poletto ihre italienischen Mentoren Gennaro Contaldo und Anna Sgroi an die Seite. Mälzer und sein Lehrmeister Gennaro reisen nach Ischia, um „Kaninchen all'Ischitana“ zu kochen. An der Amalfiküste müssen sie sich zudem an Cannelloni und der Zitronen-Spezialität „Delizia al Limone“ beweisen.

Für Mälzer geht es nach Italien.
© Hersteller

Poletto und Anna reisen in Annas Heimat Sizilien, wo sie im Bergdorf Motta Camastra gleich drei traditionelle Gerichte meistern müssen. In Turin wartet anschließend die zweite Challenge: Das Duo muss den königlichen Fleischklassiker „Bollito Misto“ perfekt nachkochen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

»Weltstars feiern Verdi: Netrebko & Tézier in Busseto«

TV-Highlights am Sonntag

Deutsche Reisewarnung: Kinder müssen in Quarantäne

So stehen Ihre Urlaubssterne

Außenministerin Kneissl zeigt stolz ihren Ehering

»Kitchen Impossible«

»Das Jahrhundertkonzert - Die 3 Tenöre in Los Angeles«

Korruptionsexperte sieht Pilnacek als Opfer des Systems

Wiederbetätigungs-Prozess vertagt

Koch-Show: »Kitchen Impossible: Best Friends Edition«