»Kitchen Impossible«
Kochshow. Im „Kitchen Impossible“-Spezial holen sich Tim Mälzer und Cornelia Poletto ihre italienischen Mentoren Gennaro Contaldo und Anna Sgroi an die Seite. Mälzer und sein Lehrmeister Gennaro reisen nach Ischia, um „Kaninchen all'Ischitana“ zu kochen. An der Amalfiküste müssen sie sich zudem an Cannelloni und der Zitronen-Spezialität „Delizia al Limone“ beweisen.
Poletto und Anna reisen in Annas Heimat Sizilien, wo sie im Bergdorf Motta Camastra gleich drei traditionelle Gerichte meistern müssen. In Turin wartet anschließend die zweite Challenge: Das Duo muss den königlichen Fleischklassiker „Bollito Misto“ perfekt nachkochen.
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