So cool meldet sich Ted Lasso zurück

Es ist der TV-Hit des Sommers. Nach drei Jahren Pause kehrt Kult-Fußball-Coach "Ted Lasso" zurück. Die 4. Staffel startete am Mittwoch mit vielen Emotionen, coolen USA-Vibes und ganz neuen Visionen. oe24 sah schon rein.

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"Wir wollen, dass du unser Frauenteam managst" – "Wollt ihr das nun auch sabotieren?" Ted Lasso ist zurück! Und wie! Drei Jahre nach dem vermeintlichen Serien-Finale legte Mittwoch früh die 4. Staffel auf Apple TV+ los. oe24 hat den neuen TV-Hit schon gesehen! ACHTUNG SPOILER!

Ted Lasso arbeitet jetzt im Supermarkt!

So startet die neue Staffel: Ted Lasso arbeitet im Supermarkt. © AppleTV

Sechs Jahre sind seit dem Abschied in Richmond vergangen. Ted Lasso (Jason Sudeikis) lebt wieder in Kansas City. Als Assistant Manager im Supermarkt Fowch‘s Fine Foods zwischen so manchem Ladendiebstahl und den Schul-Problemen seines Sohns Henry (Gus Turner). Plötzlich stehen drei Freunde vor der Garagentüre: Rebecca (Hannah Waddingham), Keeley (Juno Temple) und Higgens (Jeremy Swift). Sie wollen ihn wieder nach England zurückholen. Als Coach des neu gegründeten Frauenteams. Doch Ted hat andere Sorgen. Das Wohl seines Sohnes, der selbst eine Fußball-Karriere anstrebt.

Higgens, Rebecca und Keeley haben einen Plan. Sie wollen Ted Lasso zurück! © Apple TV

Ted Lasso Stars feuern Henry beim Kick an. © Apple TV

Wiedersehensfreude im Dinner. © Apple TV

Alle Bemühungen der Richmond-Crew zum Trotz, die Kansas von Barbecue über das Baseball Museum bis zum Besuch bei den Kansas City Current Kickers aufmischt, sagt er dann aber ab. In einer emotionalen Flughafen-Szene, die auch an "Casablanca" erinnert. Daheim öffnet er Rebeccas Abschiedsgeschenk. Einen Teebeutel. Mit dem frisch gebrühten Tee zieht er sich in sein Arbeitszimmer zurück, das eigentlich ein FC Richmond Museum ist. Überwältigt von den Erinnerungen tippt er eine SMS an seine Ex-Frau Michelle (Andrea Anders): "Was, wenn wir alle nach London übersiedeln?"

Fast wie Casablanca: Ted Lasso und Rebecca am Flughafen. © AppleTV

Emotionale SMS: "Was, wenn wir alle nach London übersiedeln?" © AppleTV

Am 12. 8. kommt die 2. neue Folge

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Nächsten Mittwoch (12. August) geht es mit der 2. Folge "Richmond’s Got Talent" weiter. Ted übernimmt die Frauenmannschaft Lady Greyhounds rund um die Spielerinnen Lizzie (Faye Marsay), Gemma (Abbie Hern) oder Boots (Jude Mack). Und dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit den Coaches Roy Kent (Brett Goldstein) und Beard (Brendan Hunt).