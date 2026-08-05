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Die oe24 Kritik

So cool meldet sich Ted Lasso zurück

Ein Mann mit Schnurrbart springt fröhlich vor der Veranda eines Hauses in die Luft.
© Apple TV
Es ist der TV-Hit des Sommers. Nach drei Jahren Pause kehrt Kult-Fußball-Coach "Ted Lasso" zurück. Die 4. Staffel startete am Mittwoch mit vielen Emotionen, coolen USA-Vibes und ganz neuen Visionen. oe24 sah schon rein.
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"Wir wollen, dass du unser Frauenteam managst" – "Wollt ihr das nun auch sabotieren?" Ted Lasso ist zurück! Und wie! Drei Jahre nach dem vermeintlichen Serien-Finale legte Mittwoch früh die 4. Staffel auf Apple TV+ los. oe24 hat den neuen TV-Hit schon gesehen! ACHTUNG SPOILER!

Ted Lasso arbeitet jetzt im Supermarkt!

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Mann mit Schnurrbart und grünem "Fowch's Fine Foods"-Schürze steht an einer Supermarktkasse.
So startet die neue Staffel: Ted Lasso arbeitet im Supermarkt. © AppleTV

Sechs Jahre sind seit dem Abschied in Richmond vergangen. Ted Lasso (Jason Sudeikis) lebt wieder in Kansas City. Als Assistant Manager im Supermarkt Fowch‘s Fine Foods zwischen so manchem Ladendiebstahl und den Schul-Problemen seines Sohns Henry (Gus Turner). Plötzlich stehen drei Freunde vor der Garagentüre: Rebecca (Hannah Waddingham), Keeley (Juno Temple) und Higgens (Jeremy Swift). Sie wollen ihn wieder nach England zurückholen. Als Coach des neu gegründeten Frauenteams. Doch Ted hat andere Sorgen. Das Wohl seines Sohnes, der selbst eine Fußball-Karriere anstrebt.

Drei Erwachsene stehen draußen vor einem Auto und blicken erwartungsvoll nach vorn.
Higgens, Rebecca und Keeley haben einen Plan. Sie wollen Ted Lasso zurück! © Apple TV
Sechs Menschen jubeln begeistert auf Stadiontribünen bei einem Sportereignis im Freien.
Ted Lasso Stars feuern Henry beim Kick an. © Apple TV
Vier Personen sitzen in einem Restaurant am Tisch und unterhalten sich bei Essen und Getränken.
Wiedersehensfreude im Dinner. © Apple TV

Alle Bemühungen der Richmond-Crew zum Trotz, die Kansas von Barbecue über das Baseball Museum bis zum Besuch bei den Kansas City Current Kickers aufmischt, sagt er dann aber ab. In einer emotionalen Flughafen-Szene, die auch an "Casablanca" erinnert. Daheim öffnet er Rebeccas Abschiedsgeschenk. Einen Teebeutel. Mit dem frisch gebrühten Tee zieht er sich in sein Arbeitszimmer zurück, das eigentlich ein FC Richmond Museum ist. Überwältigt von den Erinnerungen tippt er eine SMS an seine Ex-Frau Michelle (Andrea Anders): "Was, wenn wir alle nach London übersiedeln?"

Zwei Personen stehen vor einem Privatjet und unterhalten sich, im Hintergrund ein Pilot.
Fast wie Casablanca: Ted Lasso und Rebecca am Flughafen. © AppleTV
Jemand hält ein Smartphone mit einem Chatverlauf in der Nachrichten-App.
Emotionale SMS: "Was, wenn wir alle nach London übersiedeln?" © AppleTV

Am 12. 8. kommt die 2. neue Folge

Nächsten Mittwoch (12. August) geht es mit der 2. Folge "Richmond’s Got Talent" weiter. Ted übernimmt die Frauenmannschaft Lady Greyhounds rund um die Spielerinnen Lizzie (Faye Marsay), Gemma (Abbie Hern) oder Boots (Jude Mack). Und dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit den Coaches Roy Kent (Brett Goldstein) und Beard (Brendan Hunt).

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