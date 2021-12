Kogler: '500€ Impf-Gutschein, da bin ich offen'

Vizekanzler Werner Kogler findet die Idee eines Impfgutscheins gut.

Anfang Jänner wird die extrem ansteckende Omikron-Variante Österreich überrollen. Bis im März ein angepasster neuer Impfstoff da ist, ist der 3. Stich, also die Booster-Impfung, das einzige Mittel dagegen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner – studierte Infektiologin – hat deshalb schon Anfang Dezember einen 500 Euro-Gutschein für den dritten Stich gefordert: „In der derzeitigen Impfpflichtdebatte wird der Fokus zu sehr auf das Strafen gelegt“, findet Rendi-Wagner. „Es ist wichtig, ein gemeinsames Impfziel auszurufen und auch auf positive, einladende und daher zusammenführende Anreize zu setzen.“



Kogler will reden. Nun, der Vorschlag fällt jetzt auf fruchtbaren Boden. Auf oe24.TV im Interview mit Isabelle Daniel zeigt sich Grünen-Vizekanzler Werner Kogler angetan vom SPÖ-Vorschlag. Er sei dafür, die ­Gutschein-Frage „in der Regierung durchzuspielen“ (siehe rechts). Nur: Die ÖVP hat derlei Impfanreize bisher immer vehement abgelehnt.

oe24.TV: In der Koalition gibt es wieder einmal Ärger: Die Tourismuswirtschaft steht gegen Ihren Gesundheitsminister Mückstein auf – auch ÖVP-Mandatar Franz Hörl ist dabei.

Werner Kogler: Ich glaube der Abgeordnete Hörl repräsentiert nicht die ganze Seilbahnbranche, nicht die ganze Gastrobranche und schon gar nicht die Hoteliervereinigung. Aber nicht einmal in der ÖVP ist es besonders durchsetzungsfähig was Hörl meint. Aber gut: Das hat ja in der ÖVP Tradition, dass Lobbyisten auch als Mandatare auftauchen. Die Exzesse des Kollegen Hörl gehören ja mittlerweile schon zur Folklore.

oe24.TV: Jetzt gibt es aber die Wut von Gastronomen, und es gibt auch viele Menschen, die verwirrt sind.

Kogler: Dafür muss man wirklich Verständnis haben, ehrlich. Aber ich glaube, es wäre das falsche Signal, zu sagen: Holla jetzt ist Party. Es wird sich eh abspielen in privaten Räumen, aber da würde halt zusätzlich was angeregt werden.

oe24.TV: Zum Impfen: Es geht im Kampf mit Omikron darum, den 3. Stich zu forcieren. Jetzt schlägt SPÖ-Chefin Rendi-Wagner vor, dass man jeden für die 3. Dosis 500 Euro zahlen sollte.

Kogler: Die 3. Impfung ist tatsächlich das Hauptmittel gegen Omikron. Ich verschließe mich da gar nicht – aber was ist mit jenen die den 3. Stich schon haben? Bekommen die dann auch noch Geld? Auch dagegen muss man ja nichts haben. Ich bin da wirklich ganz offen. Man könnte es auch so ausgestalten, dass wir hier mit einem Gutscheinsystemen arbeiten um auch der österreichischen Wirtschaft zu helfen.

oe24.TV: Sind sie also für den 500-Euro-Gutschein?

Kogler: Jetzt muss ich vorsichtig sein, wegen der Schlagzeile. Ich will mich nicht festlegen – nur: Mir scheint plausibel, was da vorgeschlagen wird. Wir können das gerne in der Regierung durchspielen. Aber es macht natürlich Sinn, möglichst viele dritte Stiche zu organisieren. I. Daniel