Pluhar: Bilderbuch zum 85. Geburtstag

"Trotzdem" zeigt die Ausnahmekünstlerin in allen Rollen

Am 28. Februar wurde Erika Pluhar 85 Jahre alt. Ein neues Buch, das den Namen eines ihrer Lieder trägt, Trotzdem, ist frisch erschienen und zeigt die Ausnahmekünstlerin, die man als Schauspielerin, Musikerin und Autorin kennt, in all ihren Rollen und darüber hinaus auch noch in privaten Situationen.

Lieben. In diesem Buch wurde wenig ausgespart: Die schönen Zeiten mit Abbildungen von Festen, lieben Menschen, aber auch die traurigen Erlebnisse, die Menschen, die in Erika Pluhars Leben fehlen. Allen voran Tochter Anna, die 1999 nach einem Asthmaanfall starb. Pluhars Lebenspartner sind ebenso Thema, ihre große, aber kurze Liebe zu Peter Vogel und die beiden Ehemänner Udo Proksch und André Heller. Letzterer erkannte Pluhars musisches Talent und förderte es. Ignaz, den Pluhars Tochter Anna als Sohn aufzog und den Erika Pluhar adoptierte, hat einen schönen Platz im Buch und wir erfahren etwas über seine besondere Geschichte.

Pluhar: Verbunden mit Wiener Kulturszene

Kapitel. "Trotzdem" ist in Kapitel unterteilt, die thematische Bereiche zusammenfassen. Neben den Aufnahmen von Filmsets, Theaterbühnen oder Privatsammlung sind Gedichte, Lieder und Textskizzen zu finden. Ein besonderes Werk, das eine ganz besondere Frau, Künstlerin und Kulturschaffende zeigt, deren persönliche Geschichte stark die Wiener Kulturszene geprägt hat.

Judith Leopold