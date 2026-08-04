Furchtbarer Furz! Spider-Man-Premiere abgebrochen

Ein penetranter Gestank hat eine Filmvorführung im Plaza Bocagrande Kino im kolumbianischen Cartagena schlagartig beendet. Die Zuschauer verließen fluchtartig den Saal.

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Das Ereignis spielte sich am Samstag bei einer Vorführung von "Spider-Man: Brand New Day" ab.

Ein unerträglicher Geruch breitete sich mendelnd im gesamten Kinosaal aus und machte das Weitersehen unmöglich.

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Im Internet aufgetauchtes Videomaterial zeigt dutzende Kinobesucher – darunter sogar eine Person im Spider-Man-Kostüm – die sich beim Verlassen des Saals schützend die Nase und den Mund zuhalten.

Rätsel um die wahre Ursache

Was genau diesen extremen Gestank verursacht hat, ist derzeit noch unklar. Während einige Anwesende von einer extremen Blähung eines einzelnen Zuschauers berichteten, vermuten andere Gäste einen Streich mit einer Stinkbombe als Auslöser für den Abbruch.