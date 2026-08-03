Spider-Man schreibt in Österreich Kinogeschichte!

171.000 Besucher am Start-Wochenende! "Spider-Man" legt bei uns mit historischen Zahlen los und spiegelt damit den internationalen Trend wider: Der erfolgreichste Film des Jahres!

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171.000 Besucher nach nur fünf Tagen und 2,46 Millionen Euro Kassa. Das neue "Spider-Man"- Abenteuer "Brand New Day" legt in Österreich einen historischen Kinostart hin und bricht dabei gleich jede Menge Rekorde: Bester Fünf-Tage-Start in diesem Jahrzehnt, bester Kinostart des Jahres und der beste Kinostart eines "Spider-Man"-Films aller Zeiten!

Bester Kinostart 2026!

Die Zahlen aus Österreich widerspiegeln den internationalen Trend: Mit weltweit satten 927 Millionen Dollar Kassa legte "Brand New Day" ja das zweitbeste Kino-Opening aller Zeiten hin. Geschlagen nur von „Avengers: Endgame", das am Startwochenende 2019 gleich 1,22 Milliarden Dollar Kassa lukrierte.

Zendaya und Tom Holland liefern mit "Spider-Man: Brand New Day" Action und Emotionen. © Sony Pictures

Auch in USA legten Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo und Co. den zweitbesten Kinostart aller Zeiten hin: 335 Millionen Dollar Kassa. Knapp hinter "Avengers: Endgame" (357 Millionen), aber deutlich vor „Toy Story 5" (157 Millionen Dollar), das ja bislang Platz 1 der Jahrescharts hielt.