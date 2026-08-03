Hollywood-Beben
Spider-Man schafft den 2. Besten Kinostart aller Zeiten!
Die 1,22 Milliarden Dollar von "Avengers: Endgame" zum Start 2019 bleiben zwar unerreicht, aber mit satten 927 Millionen Dollar Kassa legt das neue "Spider-Man"- Abenteuer "Brand New Day" dennoch einen absoluten Traumstart hin. Das zweitbeste Kino-Opening aller Zeiten. Deutlich vor "Avengers: Infinity War" (640 Millionen) und dem 2021er Spider-Man Kracher "No Way Home" (600 Millionen). Die Marvel Studios halten damit nun die vier erfolgreichsten Kinostarts aller Zeiten und übertreffen nun sogar die kühnsten Erwartungen, die Spider-Man mit einem Opening von 600 bis 800 Millionen Dollar sahen.
927 Millionen Dollar Kassa weltweit!
Alleine in den USA fuhren Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo und Co. am Startwochenende 335 Millionen Dollar ein. Das sind um fast 180 Millionen mehr als die bisherige Jahresbestleistung von "Toy Story 5" (157 Millionen Dollar). In der ewigen Bestenliste schafft "Spidey" damit Platz 2. Knapp hinter "Avengers: Endgame" (357 Millionen).
Auch interessant
In Deutschland begeisterte "Brand New Day" innerhalb von nur 5 Tagen schon 1,4 Millionen Kinobesucher. China vermeldet 121 Millionen Dollar Kassa. Auch in Australien gibt es das beste Opening des Jahres: 30,4 Millionen Dollar. In Frankreich, England und Italien wurden alle Preview-Rekorde pulverisiert. In Österreich waren die Kinosäle voll.
Im Sog von "Spider-Man" hat nun auch schon "Die Odyssee" die 900-Millionen-Dollar-Marke geknackt. Angesichts anstehender Blockbuster wie "Avengers: Doomsday" (16. Dezember) und "Dune 3" (18. Dezember) hofft Hollywood, dass die jährlichen Einspielergebnisse erstmals seit der Pandemie wieder die Marke von 10 Milliarden Dollar erreichen könnten.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden