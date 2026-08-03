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Hollywood-Beben

Spider-Man schafft den 2. Besten Kinostart aller Zeiten!

Thomas Zeidler-Künz
von
Spider-Man schwingt mit einer Frau durch eine Stadt zwischen verschwommenen Hochhäusern.
© Sony Pictures
Die kühnsten Erwartungen wurden noch übertroffen. Mit 927 Millionen Dollar Kassa sorgt "Spider Man: Brand New Day" für den mit Abstand besten Kinostart des Jahres. Selbst im All-Time-Ranking war nur "Avengers: Endgame" besser!
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Die 1,22 Milliarden Dollar von "Avengers: Endgame" zum Start 2019 bleiben zwar unerreicht, aber mit satten 927 Millionen Dollar Kassa legt das neue "Spider-Man"- Abenteuer "Brand New Day" dennoch einen absoluten Traumstart hin. Das zweitbeste Kino-Opening aller Zeiten.  Deutlich vor "Avengers: Infinity War" (640 Millionen) und dem 2021er  Spider-Man Kracher "No Way Home" (600 Millionen). Die Marvel Studios halten damit nun die vier erfolgreichsten Kinostarts aller Zeiten und übertreffen nun sogar die kühnsten Erwartungen, die Spider-Man mit einem Opening von 600 bis 800 Millionen Dollar sahen.

927 Millionen Dollar Kassa weltweit!

Alleine in den USA fuhren Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo und Co. am Startwochenende 335 Millionen Dollar ein. Das sind um fast 180 Millionen mehr als die bisherige Jahresbestleistung von "Toy Story 5" (157 Millionen Dollar). In der ewigen Bestenliste schafft "Spidey" damit Platz 2. Knapp hinter "Avengers: Endgame" (357 Millionen).

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Spider-Man läuft neben einem schwer bewaffneten Mann, der in einem zerstörten Raum schießt.
Spider-Man liefert mit "Brand New Day" den Action-Hit des Sommers. © Sony Pictures

In Deutschland begeisterte "Brand New Day" innerhalb von nur 5 Tagen schon 1,4 Millionen Kinobesucher. China vermeldet 121 Millionen Dollar Kassa. Auch in Australien gibt es das beste Opening des Jahres: 30,4 Millionen Dollar. In Frankreich, England und Italien wurden alle Preview-Rekorde pulverisiert. In Österreich waren die Kinosäle voll.

Spider-Man schwingt zwischen Hochhäusern, während eine weitere Figur auf einem Gerüst steht.
"Brand New Day" knackt schon dieser Tage die Milliarde! © Sony Pictures

Im Sog von "Spider-Man" hat nun auch schon "Die Odyssee" die 900-Millionen-Dollar-Marke geknackt.  Angesichts anstehender Blockbuster wie "Avengers: Doomsday" (16. Dezember) und "Dune 3" (18. Dezember) hofft Hollywood, dass die jährlichen Einspielergebnisse erstmals seit der Pandemie wieder die Marke von 10 Milliarden Dollar erreichen könnten.

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