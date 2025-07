Champagner-Panne nach Hülkenberg-Wunder in Silverstone

Nico Hülkenberg hat mit Platz 3 in Silverstone alle überrascht, auch sein eigenes Team.

Während Fan-Liebling Lando Norris den Heimsieg beim GP von Großbritannien genießt, feiert der Drittplatzierte Nico Hülkenberg seinen Podest-Coup wie einen Weltmeistertitel. Während des Rennens raste er von Startplatz 9 an allen, außer den beiden McLaren-Piloten, vorbei. Danach kam es aber zu einer witzigen Champagner-Panne.

Denn der Rennstall des deutschen PS-Oldies hat wohl mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem Podestplatz auf der legendären Strecke.

Konkurrenz musste aushelfen

Dementsprechend hatte man auch gar keinen Champagner für die Feierlichkeiten danach vorbereitet. Man konnt also eigentlich nicht gemeinsam anstoßen. Immerhin war es das erste Mal in der 238 Rennen andauernden Karriere des Deutschen, dass er ein Rennen am Podium beenden konnte.

© APA

© Getty

Und für den Schweizer Traditionsrennstall endete eine ewig anhaltende Durststrecke. Seit dem 7. Oktober 2012 herrschte bei Sauber Podest-Flaute - bis heute. Zum Glück waren andere Teams, wie Aston Martin und Mercedes, vorbereitet. Denn nachdem "Hulk" Lance Stroll hinter sich gelassen hatte, war beim britischen Rennstall kein Champagner-Bedarf mehr gegeben. Deshalb gab man die Flaschen an die Konkurrenz ab.