Vinicius-Hammer: Bayern im Gespräch

Ein wildes Transfergerücht aus Spanien sorgt derzeit für Aufsehen.

Spanien. Ein überraschendes Transfergerücht aus Spanien sorgt mitten in der Winterpause für Aufmerksamkeit: Vinicius Junior (25) soll dem FC Bayern aktiv angeboten worden sein. Laut dem spanischen Portal "Defensa Central" haben die Berater des brasilianischen Offensivspielers bei mehreren europäischen Topklubs, darunter Arsenal, Manchester United, Paris Saint-Germain und eben auch Bayern München, vorgefühlt, um das grundsätzliche Interesse an einem möglichen Wechsel auszuloten.

Hintergrund sind die derzeit schwierigen Umstände rund um Vinicius Junior bei Real Madrid. Die Vertragsverhandlungen über eine Verlängerung stocken seit Monaten – sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus. Gleichzeitig steht der 25-Jährige zunehmend unter öffentlichem Druck: Zuletzt wurde er bei Heimspielen von Teilen der eigenen Fans ausgepfiffen, was Spekulationen über seine Zukunft bei den Königlichen weiter befeuert.

Wechsel nach München äußerst unwahrscheinlich

Trotz der Nennung des FC Bayern gilt ein Wechsel nach München jedoch als äußerst unwahrscheinlich. Die Bayern sind offensiv bereits stark und breit aufgestellt, zudem würde ein Transfer enorme finanzielle Mittel erfordern – sowohl bei Ablöse als auch Gehalt. Hinzu kommt, dass Vinicius als polarisierender Charakter gilt. Der aktuelle Bayern-Kurs unter Trainer Vincent Kompany setzt jedoch auf Stabilität und Teamharmonie. Auch sportlich passt das Profil des Brasilianers kaum zu den derzeitigen Planungen, weshalb ein Engagement an der Isar kaum vorstellbar erscheint.