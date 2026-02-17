Nach dem Springen: Lamparter hat Gold im Visier

Johannes Lamparter geht am Dienstag (13.45 Uhr) als Zweiter mit guten Medaillenaussichten in die 10-km-Loipe in Tesero. Der Silbermedaillengewinner von der Normalschanze landete von der Großschanze in Predazzo bei 136 Metern und hat auf Sprungsieger Ryota Yamamoto acht Sekunden Rückstand.

Auf die starken Norweger Andreas Skoglund und Jens Luraas Oftebro hat Lamparter acht bzw. 14 Sekunden Vorsprung, womit zumindest dieses Trio wohl eine starke Gruppe im Langlauf bilden wird.

"Mit dem Sprung bin ich sehr zufrieden. Das war genau das, was ich im Training gezeigt habe. Gute Ausgangslage, natürlich weiß ich, dass Jens nicht weit weg ist und er ist einer der Besten", lautete Lamparters Ausblick auf das Langlaufrennen in Tesero im ORF. "Aber wir werden um die Medaillen fighten und schauen, was wir in die Loipe zaubern."

Rettenegger verpatzte Landung, Bruder zu kurz

Zweitbester Österreicher war Thomas Rettenegger, der nach einem 137-m-Satz zwar die Tageshöchstweite lieferte, aber seine Landung verpatzte. Er geht mit 18 Sekunden Rückstand als Vierter ins Rennen. "Mein Sprung war super, aber die Landung verkackt - selber schuld. Es ist keine schlechte Ausgangssituation, es ist alles beieinander."

Sein Bruder Stefan landete nur bei 129 Metern und ist als Elfter schon etwas abgeschlagen 1:08 Minuten zurück. "Ich bin überhaupt nicht bei der Musi dabei, bin im Niemandsland. Das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Hilft eh nichts, ich werde schauen, dass ich ein schnelles Rennen mache."