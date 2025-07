Verstappen tobt: Norris gewinnt Chaos-GP in Silverstone

McLaren-Star Lando Norris feiert beim GP von Großbritannien einen Heimsieg, das Rennen war von starkem Regen beeinflusst. Super-Bulle Max Verstappen wird Fünfter, weil er sich direkt nach einer Safety-Car-Phase drehte, wobei Oscar Piastri ihn davor heftig ausbremste.

Völliges Durcheinander beim Großen Preis von Großbritannien: Zahlreiche Ausfälle, strömender Regen, (virtuelle) Safety-Car-Einsätze und an der Spitze das McLaren-Duo, das Vierfachweltmeister Max Verstappen das Leben abermals schwer machte.

+++ Das Rennen im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

WM-Leader Oscar Piastri führte in Silverstone die meiste Zeit. Der Sieg ging aufgrund einer Zehn-Sekunden-Strafe allerdings an Teamkollegen Lando Norris. Neben das Papaya-Doppel gesellte sich wider Erwarten Sauber-Pilot Nico Hülkenberg, der es mit seinen 37 Jahren erstmals aufs Podium schaffte. Verstappen landete letztendlich, trotz Poleposition, nur auf Rang 5.

Piastri teilweise mit 13-Sekunden-Vorsprung

Gleich fünf Fahrer sollten das Rennen am Silverstone Circuit nicht beenden können: die Racing-Bulls-Piloten Liam Lawson und Isack Hadjar, Gabriel Bortoletto (Sauber), Kimi Antonelli (Mercedes) sowie Franco Colapinto (Alpine), der nach seinem Quali-Crash gar nicht erst gestartet ist.

So spannend die Ereignisse auf den hinteren Rängen auch waren – noch nervenaufreibender ging es an der Spitze zu. Dort lieferten sich Verstappen und das McLaren-Dreamteam einen Kampf im strömenden Regen. In Runde 8 riss Piastri die Führung vom niederländischen Polestarter schließlich an sich, ließ diesen weit hinter sich zurück (teilweise 13 Sekunden!).

Bitterer Verstappen-Ausrutscher

So weit der eine Papaya-Pilot für Verstappen in die Ferne rückte, so dicht war ihm der zweite auch schon auf den Fersen. Einen kleinen Ausrutscher des RB-Superstars nutzte Norris, schnappte sich P2 – doch nicht für lange. Ein langsamer Boxenstopp des Briten beförderte Verstappen wieder auf Rang zwei.

Nachdem wegen einiger Kollisionen zuvor schon das virtuelle Safety-Car zum Einsatz kam, musste wegen des immer stärker werdenden Regens ab Runde 14 gleich zweimal das Safety-Car ran. Dann wendete sich das Blatt vor allem für Norris zum Guten: Zunächst gab es einen Verstappen-Dreher, der diesen einige Plätze zurückwarf. Dann kassierte auch noch der Führende Piastri eine Zehn-Sekunden-Strafe. Der Australier hatte vor dem Neustart nach dem Safety-Car abrupt abgebremst. Bedeutet: Norris holte sich nach seinem Spielberg-Triumph auch noch seinen ersten Heimsieg.