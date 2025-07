Verstappen schießt nach Wechsel-Wirbel gegen Red Bull

Max Verstappen gießt nach dem Wirbel um seinen Wechsel zu Mercedes weiter Öl ins Feuer.

Es war die Schock-Meldung vor dem GP von Silverstone am Sonntag (ab 16 Uhr im LIVE-TICKER). Max Verstappen soll sich laut Sky Italia mit Mercedes auf einen Wechsel nach Saisonende geeinigt haben. Dementsprechend sind auch in Großbritannien alle Augen auf den WM-Titelverteidiger gerichtet.

Und auch in Silverstone trägt der Niederländer nicht zur Beruhigung der Situation bei. Platz 10 im 1. Training und Platz 5 im 2. Training sind definitiv zu wenig für die Ansprüche des vierfachen Weltmeisters. Noch dazu sprach Bullen-Teamchef Christian Horner vor dem Rennwochenende davon, dass es neue Updates gibt, die das Auto näher an die Top-Teams heranbringen können.

Sein Superstar sah die Sache allerdings ganz anders. "Das Auto hat einfach keine Balance, es ist auch sehr schwer in den Kurven zu bedienen. Es war ein sehr schlechter Tag", zeigte sich der 27-Jährige nach dem ersten Tag auf der Strecke wenig begeistert.

"Sehr empfindlich"

Der langjährige Dominator hält heuer immer noch bei nur zwei Siegen und ist zunehmend von den Leistungsproblemen genervt. Verstappen: "Jede Woche gibt es andere Szenarien. Jetzt ist es hier sehr windig und es wirkt, als würde das Auto sehr empfindlich damit umgehen", versucht er die Performance zu erklären.

Doch am Ende sprudelte die Wahrheit aus ihm heraus. "Uns fehlt es einfach an Leistung", übt Verstappen immer lauter Kritik. Beim Mercedes-Heimrennen könnte er in der Fahrerwertung auch hinter seinen möglichen neuen Teamkollegen George Russell fallen. Damit würde er auf Platz 4 in der Fahrerwertung abrutschen. Wenn er diese auch nach dem Rennen in Ungarn Anfang August belegt, soll laut Berichten eine Klausel greifen, die ihm einen Wechsel von Red Bull ermöglicht.