Fahrer-Entscheidung bei Mercedes: "Mit Verstappen hat man die Titel-Garantie"

Bei Mercedes steht in den nächsten Tagen die Entscheidung an, mit welchem Fahrer-Duo man nächstes Jahr in die Saison geht.

Am Sonntag (ab 16 Uhr im LIVE-TICKER) steigt in Silverstone das letzte Rennen vor der Sommerpause in der Formel 1. Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Denn die Zukunftsentscheidung von Mercedes hält alle in Atem. Trotz mehrfacher Dementis ist die Personalie Max Verstappen wohl mehr als nur ein wildes Gerücht.

Vor dem Grand Prix von Österreich meinte Mercedes-Teamchef Toto Wolff noch, dass der Niederländer kein Thema sei. Dennoch zögert man bei Mercedes mit der Fixierung des Fahrer-Duos für die Saison 2026. Die Causa Verstappen wurde durch den Crash von Kimi Antonelli mit Max Verstappen in Spielberg noch brisanter.

Denn angeblich soll der Red-Bull-Star eine Klausel haben, dass er den Rennstall verlassen kann, wenn er vor dem GP von Ungarn nicht in den Top 3 der Fahrerwertung liegt. Weil es in der Steiermark für den WM-Titelverteidiger keine Punkte gab, liegt Mercedes-Pilot George Russell nur noch neun Punkte hinter dem Drittplatzierten Verstappen. Schon beim Heimrennen des Kanada-Siegers am Wochenende könnte er an Super-Max vorbeiziehen.

Entscheidung in den nächsten Tagen

Der Vertrag von Antonelli und Russell läuft mit Saisonende aus. Die Verantwortlichen von Mercedes spielen ganz klar auf Zeit und wollen die aktuellen Entwicklungen abwarten. "Ich will keinen Fahrer mit der Entscheidung warten lassen. Es ist erst Juni, wir haben noch genug Zeit", meint Toto Wolff. Der Österreicher führt weiter aus: "Ab einem gewissen Zeitpunkt bis nach der Sommerpause wird alles erledigt sein."

© Getty

Die Situation ist für das junge Fahrer-Duo dennoch ungewiss. Antonelli bezahlt in seiner ersten Saison in der Motorsport-Königsklasse trotz respektabler Leistungen immer wieder Lehrgeld. Die Unachtsamkeit vor dem Spielberg-Crash könnte nun einen Dominoeffekt auslösen.

Die Frage ist nur, ob Mercedes mit dem Top-Talent weiterplant und im Falle eines möglichen Verstappen-Coups den Italiener hinter dem vierfachen Weltmeister lernen lässt. Oder ob man mit einem erfahrenen Fahrer-Duo Verstappen/Russell an die erfolgreichen Zeiten vor der Red-Bull-Dominanz anschließen will.

Fans spekulieren wegen Verstappen-Aussagen

Für viel Wirbel sorgten auch die Aussagen von Verstappen in Spielberg nach dem Antonelli-Crash. Unüblich für den Niederländer reagierte er sehr ruhig und zeigte Verständnis für die Unachtsamkeit seines Konkurrenten. Für manche Fans hat das einen ganz klaren Grund: Er könnte sein nächster Teamkollege sein und Verstappen will nicht schon vor seinem Amtsantritt für Wirbel sorgen.

© APA

F1-Insider Oliver Haden gießt weiter Öl ins Feuer rund um die Transfer-Spekulationen. "George ist ein vielversprechender Fahrer und hat das Potenzial, den WM-Titel 2026 zu gewinnen", lässt der Experte aufhorchen. Doch er legt nach: "Mit Max hingegen hat man die Titel-Garantie." Für ihn ist die Sache schon klar: Verstappen wird den Abflug bei Red Bull machen und zu den Silberpfeilen gehen.