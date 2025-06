Verstappen-Fans geschockt: "Sein Red-Bull-Abschied ist nahe"

Der Ausfall von Max Verstappen beim Red-Bull-Heimrennen in Spielberg war der Aufreger des Rennens, seine Reaktion sorgte für Aufsehen.

Der WM-Traum von Max Verstappen ist ausgerechnet beim Red-Bull-Heimrennen in Spielberg wohl endgültig geplatzt. Erstmals in dieser Saison konnte der Titelverteidiger ein Rennen nicht beenden.

Mercedes-Star Kimi Antonelli schoss den Niederländer gleich in der ersten Runde von der Strecke, das Rennen war gelaufen. Am Funk folgte eine kurze Schimpftirade, die auch noch ein Nachspiel für Verstappen haben könnte.

Fans in Sorge: "Nicht gewöhnlich"

Doch genau dieser Funkspruch bereitet den Fans noch mehr Sorgen. "Ich habe Verstappen noch nie so resignierend gehört", leidet ein Fan mit seinem Idol. Ein anderer meinte, dass diese Ruhe nach dem Ausfall "nicht gewöhnlich" sei und gibt eine gewagte Befürchtung ab: "Ich glaube, sein Abschied von Red Bull ist nahe."

Die Gerüchteküche brodelt seit Wochen, dass Super-Max den Austro-Rennstall verlassen könnte. Am häufigsten wurde er ausgerechnet mit einem Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht. Und genau nachdem er von einem Silberpfeil aus dem Rennen genommen wurde, kocht das Thema wieder hoch. Denn sowohl Antonelli als auch George Russell haben bei dem Team von Toto Wolff einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Österreicher dementierte aber erst am Freitag die Spekulationen.