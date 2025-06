Totales Red-Bull-Debakel bei McLaren-Doppelsieg in Spielberg

Ausgerechnet beim Heimrennen in Spielberg erlebt Red Bull das totale Debakel. Nach dem Aus von Max Verstappen wird Yuki Tsunoda beim Sieg von Lando Norris Letzter.

Lando Norris feiert in Spielberg den ersten McLaren-Sieg seit David Coulthard 2001 – vor Teamkollege Oscar Piastri, dessen WM-Vorsprung auf 15 Punkte schrumpfte. Max Verstappen (Red Bull) ist nach einem Crash mit Antonelli schon fast aus dem WM-Rennen.

+++ Das Rennen im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++



Gleich nach dem Start: Antonelli schießt Verstappen aus Rennen

Während sich WM-Leader Piastri am Start vorbei an Leclerc hinter Pole-Mann Norris auf Platz 2 quetscht, kracht es hinten. Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), nach Pech im Qualifying nur von Platz 7 gestartet, wird in der Haarnadel-Kurve 3 von ungestüm heranrasenden Mercedes-Youngster Kimi Antonelli (18) abgeschossen und flucht: "Fucking Idiot ..."

Für die 30.000 Verstappen-Fans aus Holland eine Katastrophe. Das Safetycar kommt raus. Nach Freigabe des Rennens schafft es Norris, sich seinen Teamkollegen vom Leib zu halten und rast zu seinem 7. GP-Sieg, dem dritten in diesem Jahr, mit dem er das WM-Duell wieder offen hält.

Verstappen in WM schon 61 Punkte hinten

Vor dem nächsten GP in Silverstone liegt Piastri nur mehr 15 Punkte vor Norris. Für Verstappen hingegen rückt der Traum vom 5. WM-Titel angesichts von 61 Punkten Rückstand in weite Ferne. Antonelli entschuldigte sich nach dem Rennen bei Verstappen, der vorerst nicht zu den obligaten Interviews auftauchte.

Red-Bull-Mastermind Marko: "WM müssen wir abschreiben"

Red-Bull-Mastermind Helmut Marko: "Max wäre vielleicht Dritter geworden, die McLaren sind außer Reichweite. Es schaut nicht gut aus. So müssen wir die Weltmeisterschaft abschreiben."