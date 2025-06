Nächstes Red-Bull-Beben: ER wird Teamkollege von Verstappen

Bei Red Bull Racing steht das nächste Fahrer-Beben an: Yuki Tsunoda muss wohl sein Cockpit räumen, ein Nachfolger steht schon parat.

Hinter den Kulissen ist längst klar: Der Japaner steht vor dem Aus im A-Team. Sein Platz neben Weltmeister Max Verstappen (26) ist in der kommenden Saison so gut wie weg.

Schon nach nur acht Rennen in der neuen Rolle als Red-Bull-Stammfahrer sind die Verantwortlichen um Teamchef Christian Horner (50) und Motorsportberater Dr. Helmut Marko (82) mit Tsunodas Leistungen unzufrieden. Beim Red-Bull-Heimrennen in Spielberg blamierte sich der 25-Jährige erneut, schied bereits in Q1 als 18. aus.

Marko brachte es auf den Punkt: „Natürlich sind die Leistungen nicht die, die wir uns erwarten.“

Magere Leistungen

Dabei war Tsunoda eigentlich als Rettungslösung eingesprungen: Nach nur zwei Rennen hatte Red Bull den enttäuschenden Liam Lawson (23) wieder zurück zu den Racing Bulls geschickt – und Tsunoda in den vermeintlichen Top-Cockpit befördert. Doch statt Leistungsaufschwung gab’s nur Pleiten: 0:9 im Qualifying gegen Verstappen, 0:8 in den Rennen.

Die Nachfolge ist bereits geplant: Isack Hadjar (20) beeindruckt aktuell bei den Racing Bulls, sammelte dort bereits 21 WM-Punkte – Tsunoda steht im deutlich stärkeren Auto bei mageren sieben Punkten. Der Franzose gilt als Topkandidat für 2025.

Ein sofortiger Wechsel ist zwar möglich, aber unwahrscheinlich – aus zwei Gründen: Zum einen will Red Bull Hadjar noch Zeit zur Entwicklung geben. Zum anderen fließt viel Geld von Honda. Der Motorenpartner hat acht Millionen Euro dafür bezahlt, dass Tsunoda als japanischer Fahrer bis Saisonende im Red Bull bleibt.

Doch auch langfristig sieht es düster aus für Tsunoda: Für 2026 wird Arvid Lindblad (17) als künftiger Racing-Bulls-Pilot aufgebaut. Der britische Jungstar darf schon kommende Woche in Silverstone ein erstes Freies Training in der Formel 1 bestreiten – eine klare Ansage an die Konkurrenz.