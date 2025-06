Geheimnisvoller Ring: Sind Mateschitz und Swarovski schon verlobt?

Mark Mateschitz und Kristall-Erbin Victoria Swarovski ließen sich zuletzt bei der Formel 1 blicken. Sie sind seit über zwei Jahren offiziell ein Paar. Nun taucht ein geheimnisvoller Ring auf Swarovski Hand auf - ob sie schon verlobt sind?

Red-Bull-Erbe Mateschitz und seine Vici - zusammen sieht man sie öffentlich ziemlich selten. Wenn aber, dann immer lächelnd, lachend und verliebt!

Auffälliger Diamant-Ring

Beim Formel 1-Event in Spielberg sah man die beiden verliebt nebeneinander turteln - sie warfen sich liebevolle Blicke zu. Die blonde Schönheit war stylisch komplett in Weiß gekleidet, ein schulterfreies, tailliertes Oberteil und eine Schlaghose. Die Sonnenbrille in der Hand... und in der anderen Hand ein auffälliger Diamant-Ring. Was bedeutet der Klunker an ihrem Finger?

Steckt da eine Verlobung dahinter?

Sicher ist auf jeden Fall, dass die zwei unsterblich ineinander verliebt wirken - kein Wunder also, dass die Neuigkeit einer Verlobung naheliegend wäre. Dennoch lässt sich Swarovskis Ring-Rätsel schnell auflösen:

Ring schon öfter gesehen

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung schreibt, ist das kein Verlobungsring, denn Victoria besitzt diesen schon länger, sie hat ihn öfter getragen. Zudem steckt er nicht an der linken Hand, wie ein Verlobungsring, sondern am rechten Ringfinger.