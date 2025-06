Tausende feierten beim Welser Stadtfest

Sommerliche Temperaturen, mitreißende Musik und ausgelassene Stimmung: Das Welser Stadtfest 2025 wurde auch heuer wieder zum Publikumsmagneten – trotz kurzer Regenunterbrechung am Freitag.

Tausende Besucher feierten am Wochenende bei sommerlichem Wetter – mit nur kurzer Regenpause am Freitag – ein fröhliches Stadtfest in Wels. Auf über zehn Schauplätzen wurde getanzt, gestaunt und geschlemmt. Highlights wie die #glaubandich Jumping Area, Foodora Fun Area oder die Konzerte von James Cottriall und Darius & Finlay sorgten für Begeisterung bei Jung und Alt.

Rund 100.000 Frequenzzählungen belegen die hohe Anziehungskraft des 40-stündigen Festes. Die Wels Marketing & Touristik GmbH bedankt sich bei allen Beteiligten und freut sich schon auf das nächste Jahr.