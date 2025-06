Was war da los? Stefan Mross fuhr fast eine Frau um.

Es hätte sein kesses Entree bei "Immer wieder sonntags" am 29.6. werden sollen, doch das ging für Schlagerstar Stefan Mross ordentlich daneben...

Mit einer weißen Vespa sollte sich Mross in die Arena begeben um dann Stars wie Andy Borg (64), ESC-Ikone Nicole (60) oder die Ex-DSDS-Kandidaten Mike Leon Grosch (48) und Joey Heindle (32) vorzustellen. Doch es kam erst mal anders: Auf einer weißen Vespa fährt Mross in die Arena – und fährt beinahe eine Zuseherin an!

Panischer Ausdruck

Die Frau sprang zur Seite, auf einem Bild ist deutlich zu sehen, wie sehr sie sich geschreckt hat - die Augen sind aufgerissen, der Ausdruck panisch. Das hätte ins Auge gehen können! Doch alles hatten nochmal Glück. Naja, bis auf Mross. Der muss ein bisschen Spott ertragen. „Lieber Stefan, bitte nicht die verwirrten Rentner bzw. Zuschauer umfahren. Danke.“ Solche und ähnliche Sprüche sind auf X (Ex-Twitter zu lesen).

© Screenshot/ARD

Kommen Sie nicht auf die Idee...

Doch Stefan, ganz der Profi sagte im Live-TV: "Also Ihnen ist es ja wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich jeden Sonntag mit einem fahrbaren Untersatz reinkomme. Heute mit dieser wunderbaren Vespa. Und wenn Sie jetzt sagen zu Hause: ‚Sowas habe ich auch zu Hause‘ (...) dann kommen Sie jetzt bitte in dieser Sekunde die nächsten zwei Stunden nicht auf die Idee und machen heute (...) einen Vespa-Ausflug.“