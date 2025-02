Beim Wiedersehen der Stars ging es ordentlich zur Sache.

Lilly Becker ist noch immer im Glück - die 48-Jährige ist die diesjährige Dschungelkönigin. Beim großen Wiedersehen mit allen Teilnehmerinnen genoss Lilly ihren Status: "Ich fühle mich wie eine Queen," sagte sie unter Tränen der Rührung.

Mehr zum Thema

Auch der Zweitplatzierte Pierre Sanoussi-Bliss war äußerst emotional. Er freute sich über Komplimente von Moderatorin Sonja Zietlow und ließ die Zeit im Dschungelcamp noch einmal Revue passieren.

Streitigkeiten

Zwischen Lilly und Sam kam es dann auch zur Versöhnung inklusive Umarmung. Im Camp gingen die Wogen zwischen den beiden hoch, doch das ist nun vergessen... nicht vergessen scheint der Konflikt zwischen Edith Stehfest und Anna-Carina Woitschack. Die beiden Frauen gerieten mehrfach aneinander, als es um das Essen im Camp ging. Edith bezichtigte Anna-Carina beim Wiedersehen, sie ausgelacht zu haben. Anna-Carina wehrte ab und wollte Beispiele.









Anna-Carina rastet aus

Edith über eine Situation: „Wenn wir besprochen haben, wie wir kochen, hast du deinen Kopf beiseite genommen und gelächelt.“ Dann reicht es Anna-Carina und sie wird deutlich: "Weil man es nicht mehr hören konnte! Ich habe 14 Tage mein Maul gehalten!“ Ihre heftige Wortwahl begründet die Ex von Schlager-Star Stefan Mross (49) so: „Ja, ich rede jetzt auch so. Das heißt nicht, dass ich kein lieber Mensch bin. Aber solche Sachen regen mich auf.“ Wie es nun weitergeht? Wir dürfen gespannt bleiben.