Stefan Mross und seine Eva: Hochzeit und Kinderwunsch?

Der Schlagerstar ist noch verheiratet. Sein Schwiegervater in spe plaudert aber dennoch aus dem Nähkästchen und verrät, wie die Zukunft aussehen könnte.

Im Dschungelcamp wurde Stefan Mross (49) immer wieder durch seine Ex Anna-Carina Woitschack thematisiert - sie ließ allerdings kein gutes Haar an ihm. Einer, der aber eine durchwegs positive Meinung von dem Schlagerstar hat, ist sein Schwiegervater in spe, Ulli Luginger. Im Gespräch mit "Freizeit Spass" sprach dieser jetzt darüber, ob die beiden eine Hochzeit planen und wie er zum Thema Kinder steht.

"Er ist für mich Familie"

"Er ist für mich auch Familie. Auf ihn kann man sich immer verlassen. Er ist ein toller Junge", sagt Luginger. Über eine Hochzeit würde sich der Vater von Stefans Freundin Eva Luginger freuen: "Sie hat ihren Traummann gefunden – und ich glaube, Stefan seine Traumfrau. [...] Jeder Vater wünscht sich einen lieben Schwiegersohn." Enkelkinder wären ebenso ein Segen für ihn: "Es wäre schön."

Scheidung verzögert sich

Ulli Luginger scheint für seine Tochter etwas andere Pläne zu haben als sie selbst. Denn Eva sagte in einem gemeinsamen Interview mit Stefan: "Ich sehe mich in keiner Weise als Mama". Stefan Mross selbst hat außerdem bereits drei Kinder mit Stefanie Hertel. Eine Hochzeit können sich aber beide vorstellen. Erst muss allerdings die Scheidung von Anna-Carina Woitschack vollzogen werden. Zurzeit genießen Stefan und Eva erst einmal Zweisamkeit im Thailand-Urlaub. Auf Instagram teilen sie die schönen Eindrücke mit den Fans.