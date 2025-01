Beim Dschungelcamp ist auch die Ehe von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross ein Thema.

Sie sind noch immer verheiratet, weil es bislang keine Einigung gab, aber das soll sich nach dem Dschungelcamp bald ändern: Schlagerstars Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross waren bis Ende 2022 ein Paar, nun gibt es einen Scheidungskrieg.

Erstes Zusammentreffen

Anna-Carina äußerte sich nun im Dschungel zu der schwierigen Trennung. Für sie ein besonders schlimmer Moment war das erste Zusammentreffen nach der Trennung vor Gericht: "Das fand ich furchtbar. Weil man ja mal alles geteilt hat". Über Details zur Beziehung darf und will Woitschack nicht reden, verrät nur so viel: "Stefan konnte der liebste Mensch sein. "

Stefans Neue beriet sie noch

Für sie sei es besonders schräg, dass Stefan und Eva Luginger, Woitschacks ehemals sehr gute Freundin nun ein Paar seien. Bizarres Detail: Luginger beriet noch in Trennungsfragen anfänglich: "Es gab so ein paar Situationen, wo sie mich noch beraten hat, was ich tun soll", so Anna-Carina. Aber meint: Eva sei nie wirklich die Freundin gewesen, die sie vorgab zu sein. "Sie hat mir schon immer so gesagt, dass sie unser Leben, uns als Paar so toll findet."

Eva habe immer mehr sein wollen wie Anna-Carina, habe die Haare blond gefärbt. Sam Dylan stellt beim Dschungeltalk fest: "Wie eine Verrückte, die deinen Platz einnehmen wollte". Über die Zukunft des Paares gibt sich Anna-Carina überzeugt: "Ich denke mal, er wird dann schnell wieder heiraten".