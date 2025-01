Dschungelcamp: Fake-Vorwürfe um Sam Dylan

Für Lilly Becker ist es im Dschungelcamp klar: ER fliegt als Erster! Klopapier, Kakerlaken und Kummer – im RTL-Dschungelcamp ging es auch am 3. Tag wild her. Maurice hatte mit Toilettenproblemen zu kämpfen. Sam brach schon wieder seine Prüfung ab und sitzt nun am Schleuderstuhl.