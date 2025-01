Dschungelcamp: Lilly Becker ist in der Menopause

Die Ex von Tennislegende Boris Becker spricht ganz offen über die körperlichen Veränderungen.

Freitagabend (24. Jänner) geht das Dschungelcamp in die 18. Runde. Stars wie Sam Dylan, Anna Carina Woitschack und Timur Ülker stellen sich der Herausforderung und den Ekelprüfungen. Auch Lilly Becker (48) zieht heuer in den australischen Dschungel. Sie ist die absolute Gagen-Königin und gab schon im Vorfeld spannende Einblicke in ihr Leben.

Mehr lesen:

Becker hat schlimme Phase hinter sich

Wie sie gegenüber RTL verriet, hat bei ihr kurz vor dem Camp die Menopause eingesetzt. Im Interview spricht sie ganz offen darüber. "Ich fühle einen Unterscheid bei allem. Ich bin froh", erklärt sie. Dass sie ihre Menstruation nicht mehr bekomme sei gewöhnungsbedürftig, dennoch sei es eine "unglaubliche Phase".

Vor den Wechseljahren habe sie eine schwierige Phase gehabt. "Die Perimenopause war schrecklich für mich! Deine Hormone, deine Gefühle - oh mein Gott", sagt sie.