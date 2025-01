× Für Lilly Becker ist es im Dschungelcamp klar: ER fliegt als Erster!

Klopapier, Kakerlaken und Kummer – im RTL-Dschungelcamp ging es auch am 3. Tag wild her. Maurice hatte mit Toilettenproblemen zu kämpfen. Sam brach schon wieder seine Prüfung ab und sitzt nun am Schleuderstuhl.

4,72 Millionen Seher in Deutschland zum Start und 192.000 in Österreich. Das Dschungelcamp beschert RTL wieder einen Quoten-Hit. Kein Wunder, denn im australischen Busch ist wieder Fremdschämen angesagt. Vor allem über Maurice Dziwak, der am 3. Tag mit einem dringenden Toilettenproblem zu kämpfen hatte. „Komm schnell, ich muss!" ließ er Kumpel Timur Ülker wissen und nahm ihn gleich als emotionelle Stütze zur Dschungel-Toilette mit. Trotzdem wurde der Stuhlgang zum Problem. Auch weil Maurice sein Geschäft im Stehen verrichtete „Ich hab' noch nie jemanden so scheißen sehen! Das Bild krieg' ich nie wieder aus dem Kopf!" klagte Timur. Dazu musste Maurice am Dschungeltelefon sogar um Klopapier betteln. „Ich mach' alles, was ihr wollt. Aber ich brauch' echt Toilettenpapier. Das ist echt nicht lustig." © RTL × Dschungelcamp: Tränen und private Einblicke an Tag 2



© RTL × Pierre Sanoussi-Bliss erklärte indes bei der Nachtwache Nina Bott seine mittlerweile abgewiesene Klage nach dem Rauswurf in der Serie „Der Alte:“ „Man die künstlerische Freiheit über die Menschenwürde gestellt 18 Jahre lang habe ich mit einem Ketten-Vertrag von Folge zu Folge gearbeitet. Das würde kein Postangestellter zwei Jahre mit sich machen lassen.“ © RTL × Bei der Dschungelprüfung "Murwillumbah Jones – Jäger der verlorenen Sterne" sorgte Sam Dylan wieder für Aufregung. In seiner engen Glaskammer musste er auch mit Mehlwürmern, Heuschrecken und Kakerlaken um sechs Sterne kämpfen. Schon nach 3 brach er mit den erlösenden Worten „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ab. © RTL × Sam brach Dschungelprüfung ab. © RTL × © RTL × © RTL × Damit ist es für Lilly Becker bereits sonnenklar: „"Wenn jemand als erstes rausfliegt, dann ist das Sam. Wenn der weiter keine Sterne holt, dann bleibt der nicht lange"