Über 800 Corona-Neuinfektionen in nur 24 Stunden

Im 24-Stunden-Vergleich wurden österreichweit 813 Corona-Neuinfektionen vermeldet - 432 davon alleine in Wien.

Österreichweit. In den letzten 24 Stunden gab es landesweit 813 Corona-Neuinfektionen. Alleine in Wien wurden 432 neue Fälle vermeldet. Somit handelt es sich um den zweiten Tag in Folge, an dem über 800 Neuinfektionen bestätigt wurden - am Freitag gab es österreichweit insgesamt 808 Neuinfektionen.

Bisher gab es in Österreich 37.474 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (19. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 765 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 28.961 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 349 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 84 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland : 10

: 10 Kärnten : 5

: 5 Niederösterreich : 70

: 70 Oberösterreich : 108

: 108 Salzburg : 18

: 18 Steiermark : 58

: 58 Tirol : 80

: 80 Vorarlberg : 32

: 32 Wien: 432

Die Lage in den Bundesländern

Wien: Stand Samstag, 19. September 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 12.825 positive Testungen bestätigt. Im 24-Stunden-Vergleich wurden hier 432 Neuinfektionen vermeldet. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 234. Bei dem Todesfall handelt es sich um einen Mann im Alter von 66 Jahren mit Vorerkrankungen. 8.455 Personen sind genesen. Gestern wurden in Wien 7.163 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 397.518 Testungen.

Niederösterreich: In Niederösterreich ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Samstagfrüh um 70 auf 5.427 geklettert. 4.362 Personen, um 87 mehr als am Vortag, galten nach Angaben des Sanitätsstabs als genesen. 110 Todesopfer sind im Zusammenhang mit Covid-19 im Bundesland zu beklagen. Aktuell erkrankt waren somit 955 Menschen. 239.740 Testungen wurden bisher durchgeführt.

Näheres in Kürze...