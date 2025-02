Dschungelqueen Lilly Becker: Als Camp-Vorbereitung nahm sie Drogen

Lilly Becker ist die neue Königin des Dschungels - sie soll sich sehr genau vorbereitet haben.

Lilly Becker hat es geschafft, sie ist die neue Dschungelkönigin! Neben Ruhm und Ehre sicherte sie sich als Dschungel-Regentin ein Preisgeld von 100.000 Euro und konnte ihr Glück kaum fassen.

Nachdem ihr das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen das Votum der Zuschauer präsentiert hatte, weinte sie Freudentränen und schlug die Hände vor das Gesicht. Dann rief sie den Namen ihres Sohnes, sank auf den Urwaldboden und stieß kniend eine Art Dankesgebet in Richtung Himmel aus. Nach ihrer Krönung wurde sie von ihrem Sohn Amadeus überrascht. Die beiden fielen sich in die Arme und saßen schließlich Seite an Seite auf dem Dschungelthron.





Ehrgeizig und feinfühlig

Im Dschungel hatte sich Sharlely "Lilly" Becker als sehr widerstandsfähig, ehrgeizig, aber auch feinfühlig gezeigt. Sie kämpfte darum, als eigenständige Persönlichkeit gesehen zu werden. Im Finale sagte sie, dass sie hoffe, die Show einfach als Lilly Becker verlassen zu können - und "nicht die "Frau von"", die nichts leisten könne, wie sie es formulierte. Das Model war einst mit Tennis-Legende Boris Becker verheiratet.

Drogen vor Camp-Teilnahme

Für Lilly soll der Gewinn nun auch der Anfang eines neuen Lebens sein, eine Erholung vom jahrelangen Scheidungskrieg mit ihrem Ex und ein Befreiungsschlag. Wie sich Sharlely auf den Dschungel vorbereitet hat, das verrät die Gala. Sehr gründlich war sie und nahm dafür sogar den halluzinogenen Trunk Ayahuasca, der das Bewusstsein erweitern soll...