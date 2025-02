Dschungelcamp: Lilly Becker am Rande des Nervenzusammenbruchs

In Kürze steht fest, wer heuer als Königin oder König des Dschungelcamps auf dem Thron Platz nehmen darf.

Final-Fieber im Dschungel! Edith und Timur haben das Camp bereits verlassen und durften endlich ihre Liebsten wiedersehen. Bevor die Zuschauer entscheiden, wer die neue Dschungelkönigin oder der neue Dschungelkönig wird, mussten Lilly Becker, Alessia Herren und Pierre Sanoussi-Bliss ein letztes Mal an ihre Grenzen gehen. In ihren finalen Prüfungen kämpften sie um Vorspeisen, Hauptgerichte, Desserts, ihre Lieblingsdrinks und persönliche "Goodies".

Rückschlag für Alessia

"Alessia, warum weinst du denn?", fragte Sonja Zietlow, als die 23-Jährige zu ihrer finalen Dschungelprüfung erschien. "Ich habe Aaaangst!" Sie vermutete, dass Tiere auf sie geschüttet werden – doch die Realität sah anders aus: Dunkle Gänge, enge Kammern, krabbelnde Kreaturen – Alessia musste sich in einem zweistöckigen Tunnelsystem mit sechs Kammern durch Schlangen, Spinnen, Krokodile, Kakerlaken und Schleim kämpfen, um fünf Sterne zu erspielen. Auf dem Spiel standen drei Vorspeisen, ihr Lieblingsgetränk und ein persönliches "Goodie". Sechs Minuten hatte sie Zeit, doch schon die erste Kammer mit den Schlangen wurde zur Herausforderung. Den Stern hinter dem Gitter manövrierte sie noch heraus – doch weiter kam sie nicht. Bevor sie die zweite Kammer mit den Spinnen erreichen konnte, lief die Zeit ab. Das Ergebnis: null von fünf Sternen. Keine Vorspeise, kein Getränk, kein "Goodie". Ein harter Rückschlag am Finaltag für Alessia.

Alessia Herren, Lilly Becker und Pierre Sanoussi-Bliss kämpfen um den Sieg. © RTL ×

Erfolg für Pierre

Pierre trat als nächster Finalist zur Essensprüfung an – fünf Gänge, fünf Sterne, fünf Herausforderungen. Auf dem Spiel standen drei Hauptgerichte, sein Lieblingsgetränk und ein persönliches "Goodie". Doch bevor der Ekel begann, lockte die Versuchung: Zu jedem Gang bekam er zunächst ein verführerisch leckeres Gericht serviert. Doch für Pierre war schnell klar: "Ich habe zwei super Frauen zu versorgen."

Tränen bei Lilly Becker

"Ich habe einen Kloß in meinem Bauch. Noch nie war ich so nervös. Es ist das Finale und die letzte Prüfung: Die Mutter aller Prüfungen. Ich will es mir beweisen. Mein Sohn guckt zu und ich will einfach gewinnen", so Lilly aufgeregt, aber hochmotiviert. In einem Plexiglas-Wasserhelm, der zunächst mit Wasser gefüllt wurde, musste das Model insgesamt fünf Minuten aushalten, um alle fünf Sterne zu erkämpfen. Lilly steckte ihren Kopf in den Helm, Wasser wurde eingelassen und Lilly schloss die Augen. Vier Aale glitten dazu und wimmelten um ihren Kopf. Ein Aal rutschte aus der Box heraus und landete in ihrem Top. Lilly zitterte. Zehn Kröten gesellten sich dazu. Dann hielt sie es nicht mehr aus. Lilly zog die Notfallschnur und der Helm öffnete sich. "Ich dachte, es wären Schlangen und dann war eine in meinem T-Shirt. Aber es war ein Aal", so Lilly mit den Tränen kämpfend. "Ich bin so enttäuscht von mir selber." Mit null von fünf Sternen musste sie zurück ins Camp.

Lilly Becker bricht bei der letzten Prüfung in Panik aus © RTL ×

In kurzer Zeit wird dann bekanntgegeben, wer das Publikum von sich überzeugen konnte und den Dschungelgewinn mit nach Hause nimmt.