Zuschauer haben entschieden: DAS ist die Siegerin des Dschungelcamps

Lilly Becker hat das Dschungelcamp gewonnen!

Lilly Becker ist zur Dschungelkönigin ernannt worden. Ihre erste Worte als neue Königin des Dschungels waren: "Oh mein Gott, Amadeus!" Sie konnte es selbst kaum fassen: "Ich fühle mich so geliebt. Ich gehe so viel stärker hier raus, als ich reingegangen bin."

Der zweitplatzierte Pierre schwärmte über die neue Königin: "Sie hat mir Sicherheit gegeben. Mit einer wie ihr neben sich muss niemand Sorgen haben."