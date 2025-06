Mross-Ex Anna-Carina Woitschack: Tränenausbruch live auf der Bühne

Die Schlagersängerin konnte ihre Emotionen bei ihrem jüngsten Auftritt nicht zurückhalten. Auch die Zuhörer fingen an zu weinen.

Sie steht für Authentizität, Gefühl und musikalische Leidenschaft: Anna-Carina Woitschack, bekannt geworden durch ihre TV-Karriere und ihre frühere Beziehung zu Volksmusikstar Stefan Mross, hat nun mit einem besonders emotionalen Bühnenmoment für Aufsehen gesorgt.

Emotionale Botschaft

Auf Instagram teilte die Sängerin ein Video, das sie während eines Auftritts zeigt – sichtlich bewegt, ringt sie mit den Tränen. Ihre Stimme zittert, sie wischt sich immer wieder über das Gesicht. Der Song, den sie performt: „Die Rose“ – ein Stück, das ihr offenbar besonders nah geht. „Manchmal kann ich meine Emotionen auf der Bühne nicht verbergen. Besonders bei 'Die Rose'. Dieser Song hat eine ganz besondere Bedeutung für mich,“ schreibt Woitschack zu dem Clip.





Mit den Worten „POV: Du kannst deine Tränen nicht mehr zurückhalten“ beschreibt sie ihren emotionalen Ausnahmezustand. Und weiter: „Wenn ich singe, lasse ich die Gefühle frei fließen. Genau in diesen Momenten wird meine Musik echt. Emotionen sind das Band zwischen mir und meinem Publikum.“

Fans flippen aus

Die Reaktionen ihrer Fans lassen nicht lange auf sich warten: Sie zeigen sich tief berührt von der Offenheit der Sängerin. „So schön und berührend, liebe Anna-Carina!“, kommentiert eine Followerin. Ein anderer schreibt: „Genau das liebe ich an dir – man spürt in jedem Ton, wie viel Herz und Seele du in deine Musik legst.“ Und auch: „Hatte Tränen in den Augen bei diesem Song.“

Woitschack zeigt damit einmal mehr: Musik ist für sie nicht nur Beruf, sondern Berufung – und ein Ventil für echte Gefühle. Ihre Fans danken es ihr mit großer Anteilnahme und Bewunderung für so viel gelebte Ehrlichkeit.