Mross-Ex Anna Carina Woitschack: Krebs-Drama zu Ostern

Die Schlagersängerin gibt ein Gesundheitsupdate zu ihrem Vater: "Höllische Schmerzen!"

Es war ein schwerer Schock für Anna-Carina Woitschack (32) und ihre Familie: Vor wenigen Wochen wurde bei ihrem Vater Wendolin Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Der Tumor sitzt im Hals – eine besonders belastende Situation, wie die Sängerin gegenüber Bild.de berichtete: „Mein Papa hat höllische Schmerzen. Der Krebs sitzt im Hals.“ Trotz einer Mandel-Operation habe sich die Krankheit weiter ausgebreitet.

Emotionale Momente

Inzwischen hat die Schlagersängerin ihre Familie in Dessau besucht und ihren besorgten Fans ein aktuelles Update zum Gesundheitszustand ihres Vaters gegeben. Auf Instagram erklärte sie: „Also, dem Papa geht es den Umständen entsprechend gut. Er bekommt jetzt nach Ostern wieder die nächste Chemo.“ Trotz der belastenden Therapie versuche ihr Vater, positiv zu bleiben. „Er fühlt sich aber so weit ganz gut und freut sich auch immer wieder, wenn seine Tochter natürlich da ist.“

Diese Worte geben Hoffnung, nachdem Woitschack in der Vergangenheit offen darüber gesprochen hatte, wie lebensbedrohlich die Therapie für ihren Vater sei.

Anna Carina Woitschack und ihr Liebster © Instagram

Osterfest im Kreise der Famillie

Die Feiertage verbringt Anna-Carina derzeit an der Seite ihres Partners Daniel Böhm. Die beiden sind seit rund zwei Jahren ein Paar, und pünktlich zu Ostern steht ein besonderer Anlass an: Am 21. April feiert Daniel Geburtstag – ein freudiger Moment inmitten der familiären Sorgen.

Herausfordernde Zeiten

Trotz des privaten Glücks blickt Woitschack auch auf eine emotional herausfordernde Zeit zurück. Erstmals äußerte sie sich öffentlich über ihre Trennung von Ex-Partner Stefan Mross – ein weiteres sensibles Thema, das die Schlagersängerin derzeit beschäftigt.