Elf Jahre ohne Sex: Jetzt ist Desirée Nick "wieder im Gebrauch!"

Sie war das älteste Model auf dem Playboy-Cover, jetzt freut sich Desirée Nick auch im echten Leben wieder über sexuellen Kontakt.

Man kennt sie für ihre scharfe Zunge, spitze Pointen und gnadenlose Kommentare – doch Désirée Nick kann auch anders: Die deutsche Kabarettistin und Autorin überrascht nun mit einem sehr persönlichen Geständnis. Nach über einem Jahrzehnt ohne Intimitäten hat die 68-Jährige ihr Liebesleben wieder auf Vordermann gebracht. Und das ganz ohne falsche Scham.

"Sogar ohne Hilfsmittel"

„Die Phase ohne Sex ist überwunden. Ich bin wieder im Gebrauch! Es funktioniert alles noch – sogar ohne Hilfsmittel“, verrät die Entertainerin im Interview mit der Bild am Sonntag. Elf Jahre lang lebte sie enthaltsam – doch diese Zeit sei nun vorbei. Ob der neue Mann an ihrer Seite auch eine feste Rolle in ihrem Leben spielt oder „nur“ im Schlafzimmer vorkommt, will sie offen lassen.





Nick teilt aus

Désirée Nick, die sich zuletzt über die ihrer Meinung nach heuchlerischen Aussagen rund um Naddel (Nadja Abd el Farrag) echauffierte, bleibt auch bei ihrem Liebesleben gewohnt pointiert – aber auch geheimnisvoll: „Sie müssen damit leben, dass die grösste Klatschtante – oder wie auch immer man mich bezeichnen möchte – gleichzeitig eine äußerst diskrete Person ist.“

Desirée als "Langstreckenläuferin in der Liebe"

Auf die Frage, ob es sich bei ihrer neuen Liaison um eine Beziehung handelt, entgegnet Nick: „Das ist mir zu viel Schwarz und Weiß. Es gibt auch Grauzonen.“ Die Berlinerin bezeichnet sich als „Langstreckenläuferin in der Liebe“ und zeigt sich zufrieden mit dem Ist-Zustand. Und obwohl sie neugierig macht, wer der Mann an ihrer Seite sei, verrät sie nur so viel: Es handle sich nicht um einen Prominenten.





Flirt-Alarm

Dass sie zuletzt Interesse an Volksmusik-Star Stefan Mross bekundet hatte, sorgt im Nachhinein für zusätzliche Würze. Doch der neue Mann bleibt – vorerst – anonym.

Was er aber mitbringen muss, macht Nick unmissverständlich klar: Neben Humor und Aussehen ist auch der Kontostand entscheidend. „Reich muss er sein – denn ich bin’s ja selbst“, sagt sie trocken. Leicht zu erobern sei sie dennoch: Wenn die Chemie stimme, könne es sehr schnell gehen.