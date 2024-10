Umfrage-Guru wagt Prognose, wer die US-Wahl gewinnt

In 6 Tagen wählen die USA einen neuen Präsidenten. Umfrage-Guru Nate Silver tendiert nun klar zu einem Kandidaten.

Wird mit Kamala Harris zum ersten Mal in der US-Geschichte eine Frau Präsidentin? Oder kehrt Donald Trump zurück? Der Ausgang der US-Wahl ist Umfragen zufolge so eng wie lange nicht mehr. Zuletzt lagen die Demokraten in landesweiten Umfragen noch knapp vorne, der Vorsprung ist nach der anfänglichen Harris-Euphorie aber immer weiter geschmolzen.

Obwohl Harris in vielen Umfragen noch führt, glauben zahlreiche Experten, dass Trump die besseren Chancen hat, wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Viele Demoskopen gehen davon aus, dass der Republikaner so wie schon bei den Wahlen 2020 und vor allem 2016 weit besser abschneiden wird als prognostiziert.

© natesilver.net ×

Der als Umfrage-Guru bekannte Statistiker Nate Silver hat nun eine Prognose gewagt. „Mein Bauchgefühl sagt Donald Trump“, schreibt der Experte. „Und ich vermute, das gilt auch für viele besorgte Demokraten.“

In seinem Modell gewinnt Trump derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 53 Prozent. Die Demokraten dürfen aber hoffen, dass die Experten ähnlich falsch liegen wie 2016. Damals ging Nate Silver zu 71 Prozent davon aus, dass Hillary Clinton gegen Trump gewinnt.