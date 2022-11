Kamala Harris ist eine US-amerikanische Politikern und seit Jänner 2021 die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten

Harris ist Teil der Demokratischen Partei und gehört dem Kabinett Biden an.

Ausbildung

Kamala Harris wuchs in Oakland als Kind eines jamaikanischen Vaters und einer indischen Mutter auf. Sie studierte Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft an der Howard University in Washington, D.C., wo sie ihren Bachelorabschluss 1986 erhielt. Im gleichen Jahr nahm sie ein rechtswissenschaftliches Studium am Hastings College of Law in Kalifornien auf und schloss dieses 1989 mit dem Grad Juris Doctor ab. Ein Jahr später erhielt sie ihre Zulassung als Anwältin.

Politische Laufbahn

2003 und 2007 wurde Kamala Harris für die Demokratische Partei als Bezirksstaatsanwältin in San Francisco bestätigt. Im Jahr 2010 wurde sie als Attorney General gewählt und trat dieses Amt am 3. Januar 2011 an. Harris wurde 2014 wiedergewählt und begann 2015 ihre zweite Amtsperiode.2016 begann die Senatskandidatur von Harris. Bei der Senatswahl im November 2016 erlangte Harris 62,37 Prozent der abgegebenen Stimmen. Ihre Vereidigung zur neuen Senatorin fand im Jänner 2017 statt. In diesem Amt war sie bis Anfang 2021 tätig.

Präsidentschaftskandidatur

Kamala Harris gab 2019 bekannt, bei der Präsidentschaftswahl 2020 kandidieren zu wollen. Sie gab diese Kandidatur allerdings im Dezember des gleichen Jahres auf. Nachdem sie sich öffentlich für den Kandidaten Joe Biden aussprach, wurde Harris im August 2020 als Vizepräsidentschaftskandidatin durch Biden bestätigt.Seit Jänner 2021 ist sie als Vizepräsidentin im Kabinett Biden tätig. Sie ist die erste Frau und die erste Afroamerikanerin und asiatische Amerikanerin in diesem Amt.

© Getty Images ×

Politische Einstellungen

Harris gilt als linksliberal. Sie setzt sich für den Green New Deal zur Überwindung der Klimakrise ein und priorisiert Klimagerechtigkeit und Klimaschutz. Harris unterstützt die reproduktiven Rechte auf Abtreibung und Empfängnisverhütung. Sie gilt außerdem als Unterstützerin strenger Waffengesetze.