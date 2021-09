Österreicher ermordet seine drei Kinder in Zagreb

Ein österreichischer Staatsbürger mit fester kroatischer Adresse, tötete seine drei minderjährigen Kinder in Zagreb.

Die Polizei fand die drei Kinder ohne Lebenszeichen. Die Leiche des Vierjährigen befand sich im Schlafzimmer, und die Leichen der Zwillinge, eines Jungen und eines Mädchens, 7, wurden im Wohnzimmer gefunden, wo sich die Spielzeuge noch befanden.

Nachdem er die Kinder getötet hatte, versuchte er, sich selbst mit Gift oder Pillen zu töten. Beamte fanden ihn fassungslos in der Wohnung und brachten ihn zur Behandlung in das Krankenhaus.

In seinem Abschiedsstatus erwähnte er die schlechten Beziehungen zwischen seiner Ex-Frau und seiner jetzigen Partnerin, die ihm diese Geldprobleme bereiteten. Er hinterließ eine Selbstmordnotiz in den sozialen Medien. Er schrieb: "Auf Wiedersehen! Ich werde gehen, weil ich nicht mehr kann. Die Liebe meines Lebens hat mich verlassen, weil meine Ex-Frau sehr schlecht zu ihr war und ich kein Geld habe. Alles, was ich die letzten eineinhalb Jahre versucht habe, hat mich nicht ins Berufsleben zurückgebracht und sogar meine Brüder von den Freimaurern wollten mir nicht helfen und haben nicht einmal das Telefon abgehoben. Nur meine besten Freunde und mein Bruder haben mir so gut geholfen, wie sie konnten. Aber jetzt bin ich am Ende. Darum, lebt wohl."

Der Vater der Kinder ist übrigens ein erfahrener Finanzberater, Absolvent der Donau-Universität Krems und Inhaber des Titels Master of Business Administration (MBA), er hat in einigen führenden österreichischen Leasinggesellschaften, aber auch in Führungspositionen bei der Robert Bosch AG, alcatel AG und anderen gearbeitet.

