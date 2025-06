"Squid Game"-Finale mit Hollywood-Überraschung

Die letzte Folge endete mit einem riesigen Knaller.

Lange hat es gedauert, nun ist es seit wenigen Tagen soweit: Die dritte und letzte Staffel des Brutalo-Phänomens "Squid Game" ist auf Netflix abrufbar.

Darum geht's

In "Squid Game" treten verschuldete Menschen in tödlichen Versionen traditioneller Kinderspiele gegeneinander an, um einen Geldpreis zu gewinnen. Die erste Staffel wurde 2021 veröffentlicht und geriet rasch zu einem riesigen Erfolg für den Streamingdienst Netflix.

Brutal und philosophisch

"'Squid Game' wird manchmal ausschließlich als Unterhaltung angesehen, aber die Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Serie wirklich lieben, sind diejenigen, die auch die zugrunde liegenden Themen und die philosophischen Fragen schätzen", sagt 456-Darsteller Lee Jung-jae. "Sie sehen, wie wir Einfluss auf die Gesellschaft nehmen wollen, damit diese gesünder und robuster wird."

Denn der Action-Reißer ist eine Metapher auf unsere Welt - die Reichen können tun, was sie wollen (hier auf Menschenjagd gehen) und die Armen müssen schauen wo sie bleiben (und wie sie sterben).

© No Ju-han/Netflix

ACHTUNG, Spoiler!

Bei ihrer Gesellschaftskritik bedienen sich die Macher erneut blutiger Bilder und lassen tief in moralische Abgründe blicken. Die Millionen Fans auf der ganzen Welt dürften mit dem Abschluss zufrieden sein und können sich auf Nachschub aus der "Squid Game"-Welt freuen. Aber, so viel sei gesagt, es ist kein reines Happy-End. Und es geht sehr dramatisch zu, wenn Publikumslieblinge überraschend sterben...

Doch kein Ende

US-Regisseur David Fincher ("Sieben") hat bereits einen US-Ableger angekündigt. Hollywoodstar Cate Blanchett überraschte mit einem kurzen Auftritt am Ende. Lange Zeit wurde übrigens darüber spekuliert, ob Leonardo DiCaprio zu sehen sein werde.