"Squid Game"-Star ist gestorben

Die koreanische Schauspielerin Lee Joo-sil ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Die südkoreanische Schauspielerin Lee Joo-sil ist nur drei Monate nach ihrer Magenkrebsdiagnose im Alter von 81 Jahren verstorben. Laut der Zeitung "The Chosun Ilbo" starb sie am Sonntag in ihrem Familienhaus in Uijeongbu (Südkorea).

Zweiter Krebs nach überstandener Erkrankung

Bereits in ihren Fünfzigern wurde bei Lee Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert, und die Ärzte gaben ihr damals weniger als ein Jahr zu leben. Doch sie überwand die Krankheit und galt 13 Jahre später als krebsfrei. Nun verlor sie jedoch den Kampf gegen den Magenkrebs.

Bekannt aus "Squid Game" und "Train to Busan"

Lee Joo-sil spielte in der zweiten Staffel von "Squid Game" die Mutter des Undercover-Detektivs Hwang Joon-ho. Ob sie in der kommenden dritten Staffel, die im Juni erscheinen soll, noch einmal vorkommt, ist unklar.

Neben ihrer Rolle in "Squid Game" war sie unter anderem im Zombie-Thriller "Train to Busan" (2016) als Großmutter des Hauptcharakters Seok-woo zu sehen.

"Squid Game" – Ein tödliches Spiel um Geld

Die Netflix-Serie erzählt von hochverschuldeten Menschen, die in einem grausamen Wettbewerb um ein riesiges Preisgeld antreten. Wer die brutalen Kinderspiele nicht meistert, bezahlt mit seinem Leben.