P. Diddy aus Gefängnis ins Krankenhaus eingeliefert

Sean "Diddy" Combs wurde Berichten zufolge aus seiner Gefängniszelle ins Krankenhaus gebracht.

Der 54-jährige Rapper sitzt derzeit in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess wegen Menschenhandels und organisierten Verbrechens. Er weist alle Vorwürfe zurück.

Laut einer Quelle der "New York Post" wurde Combs am Donnerstag gegen 22 Uhr aus dem Metropolitan Detention Center in das Brooklyn Hospital überführt. Der Grund: Er klagte über Knieschmerzen. Ärzte führten eine MRT-Untersuchung durch, bevor er wieder ins Gefängnis zurückgebracht wurde. Der Musiker leidet seit Jahren an Knieproblemen, die nach seiner Teilnahme am New York Marathon auftraten.

Schwere Vorwürfe gegen Combs

In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Zivilklagen gegen den früheren Musikstar eingereicht, darunter Vorwürfe von Vergewaltigung und Missbrauch – teilweise sogar von Kindern im Alter von nur neun Jahren.

Zusätzlich steht Combs wegen Menschenhandels, Prostitution und organisierten Verbrechens vor Gericht. Er soll Frauen missbraucht und sein Label "Bad Boy Records" über ein Jahrzehnt als kriminelle Organisation geführt haben.

Der Rapper bestreitet alle Anschuldigungen und plädiert auf nicht schuldig. Die Ermittlungen dauern an.