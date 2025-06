Feuer-Schock sorgt für Start-Chaos in Spielberg

Vor dem Start zum Großen Preis von Österreich sorgte ein technisches Problem für Chaos.

Es war alles angerichtet. Die Boliden waren gerade in der Aufwärmrunde, als den Zusehern klar wurde, dass der Start in Spielberg nicht nach Plan stattfinden wird. Der Williams von Carlos Sainz blieb lange Zeit stehen. Der Spanier funkte, dass er im ersten Gang feststecke.

Als das Fahrerfeld kurz vor der Start-Ziel-Gerade war, setzte sich das Auto doch in Bewegung. Sainz konnte seine Aufwärmrunde wie geplant durchführen und fuhr in die Boxengasse, um von dort aus das Rennen in Angriff zu nehmen.

Doch dort folgte der nächste Schock. Plötzlich ging der Motor in Flammen auf und Feuer war zu sehen. Der Start musste um 10 Minuten verschoben werden.