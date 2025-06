Dank Mateschitz: F1 verlängert mit Spielberg bis 2041

Nachdem der Vertrag zwischen der Formel 1 und dem Red Bull Ring vor zwei Jahren bereits bis 2030 verlängert wurde, ist der Große Preis von Österreich nun bis 2041 fix im Kalender der Königsklasse des Motorsports verankert.

Mit diesem Schritt unterstreichen die Formel 1 und Mark Mateschitz ihr starkes Bekenntnis zu Österreich, zum Land Steiermark und zur Region Murtal.

F1 und Red Bull Ring Partnerschaft bis 2041. Die Formel 1 und Mark Mateschitz, Eigentümer der österreichischen Grand-Prix-Strecke, bekräftigen ihre Partnerschaft mit einer langfristigen Vertragsverlängerung bis inklusive 2041.

Eingebettet in die steirische Landschaft verbindet der Red Bull Ring Tradition und Moderne auf einzigartige Art und Weise, indem er eine einmalige Kulisse für das rot-weiß-rote Highlight im F1-Kalender bietet. Die Kombination aus steirischer Gastfreundschaft und Spektakel am Ring schreibt somit ein großes Stück österreichischer Motorsport-Geschichte fort und wird die Vorzüge des Landes sowie heimische Kultur viele weitere Jahre in die Welt hinaustragen.

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1: „Der Österreich-Grand-Prix ist seit langem ein ganz besonderes Rennen für die Formel 1 und tief verwurzelt in der Geschichte des Sports. Deshalb ist es fantastisch, dass wir ihn langfristig gesichert haben. Durch die Vision und die Leidenschaft von Dietrich Mateschitz wurden dem Rennen Investitionen und die Aufmerksamkeit zuteil, die es zu einem außergewöhnlichen Event im Formel-1-Kalender gemacht haben. Jedes Jahr in die beeindruckenden steirischen Berge zurückzukehren ist ein Highlight und ein Erlebnis, das bei unseren Fahrern, den Teams und den Fans gleichermaßen unglaubliche Emotionen hervorruft und eine einzigartige Atmosphäre schafft. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Mark Mateschitz sowie bei Thomas Überall und seinem Team für den unermüdlichen Einsatz. Mein Dank gilt auch unseren fantastischen österreichischen Fans, deren Enthusiasmus und Treue dieses ikonische Rennen immer wieder auf eine besondere Stufe heben."

Thomas Überall, Geschäftsführer Red Bull Ring: „Dieses Langzeit-Bekenntnis der Formel 1 ist eine große Ehre für uns und eine schöne Herausforderung, die wir für die Fans und das Murtal gerne annehmen. Der neue Vertrag ist von unschätzbarer Bedeutung für die Zukunft. Der langfristig gesicherte Österreich-Grand-Prix wird weitere Investitionen in die Infrastruktur auslösen und bedeutet eine große Wertschöpfung für die Region Murtal, das Land Steiermark und Österreich.“

Mark Mateschitz: „Ich freue mich, dass die Formel 1 dem Red Bull Ring noch viele weitere Jahre erhalten bleibt. Es erfüllt mich mit Stolz, den Weg meines Vaters fortzuführen und die traditionsreiche Geschichte des Rennsports in der Steiermark und am Red Bull Ring zu erhalten – mit und vor allem für die Menschen in der Region. Die enge Verbundenheit Österreichs mit der Formel 1 ist eine ausgezeichnete Grundlage für unsere langfristige Partnerschaft. Gemeinsam wollen wir diese Geschichte für viele weitere Jahre erfolgreich fortführen.“