Verstappen-Entscheidung: Superstar fuhr in Silverstone erste Runden im Mercedes-Cockpit

Der mögliche Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes sorgt weiter für Wirbel. Ein brisantes Video sorgt nun für weitere Spekulationen.

Nach der Pole Position in Silverstone erlebte Superstar Max Verstappen am Renntag wieder eine Achterbahn der Gefühle. Im Chaos-GP reichte es nach dem Wirbel mit Oscar Piastri und einem Dreher, der ihm die Sieg-Chance nahm, nur für Platz 5. Der WM-Titelverteidiger verlor weiter auf das McLaren-Duo an Boden.

Bis zur Sommerpause nach dem Ungarn-GP am 3. August sollte sich die Zukunft des Niederländers aber entschieden haben. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das die Spekulationen weiter anfeuert.

Test nach Training

Denn am Freitag, kurz nach dem zweiten Training, ist Verstappen in Silverstone bereits im Formel-1-Cockpit von Mercedes gesessen. Der passionierte Renn-Simulator-Fahrer nutzte den Feierabend in Silverstone, um ein paar weitere Runden in Silverstone zu drehen.

Das machte er allerdings in einem Mercedes-Boliden und teilte die Fahrt auch online. Ein brisanter Hinweis, dass er ab nächstem Jahr nicht mehr für Red Bull an den Start gehen wird?

Die Fans reagieren fassungslos und können nicht glauben, was sie da sehen. Allerdings gibt es auf dem Sim-Racer nur einen Mercedes zur Auswahl. Dennoch ist der Zeitpunkt der Renn-Einheit besonders brisant und löst ein kleines Beben im Fahrerlager aus.