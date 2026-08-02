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Ab 16 Jahren

Wirbel um Brutalo-Film im ORF-Hauptabendprogramm

Das Logo des ORF vor dem ORF-Zentrum in Wien.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Auf ORF 1 läuft am Sonntagabend der Marvel-Film "Kraven the Hunter". Das Problem: Der Film ist erst ab 16 Jahren freigegeben und dürfte eigentlich erst ab 22.00 Uhr gezeigt werden.
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Eigentlich erwarten Familien am Sonntagabend mitten in den Sommerferien einen unterhaltsamen Film ohne Blut und Gewalt. Auf ORF 1 läuft am 2. August zur Primetime 20.15 Uhr der brutale Marvel-Film "Kraven the Hunter", der erst ab 16 Jahren freigegeben ist. Die Wiederholung wird um 0.50 Uhr am 3. August ausgestrahlt.

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Anders als die gewöhnlichen MCU-Filme von Disney ist "Kraven the Hunter" von Sony produziert. Der Film ist blutig und beinhaltet Gewalt. Laut dem ORF selbst werden üblicherweise Sendungen mit dem Altershinweis "16+" erst ab 22.00 Uhr ausgestrahlt.

Erhielt Gefährdungshinweis "Gewalt"

Zusätzlich hat der Spielfilm den Gefährdungshinweis "Gewalt" erhalten. Der ORF erklärt auf ihrer Webseite: "Das Risiko geht von Inhalten aus, die Gewalt darstellen oder thematisieren und dabei den Einsatz von physischer Gewalt als Mittel, Konflikte zu lösen oder Interessen durchzusetzen, nicht ablehnen, sondern legitimieren." Wieso der Öffentlich-Rechtliche bei diesem Film eine Ausnahme macht, ist unbekannt.

Im Film aus dem Jahr 2024 spielt Aaron Taylor-Johnson den Spider-Man-Bösewichten Kraven. Er stirbt nach einer Löwenattacke und wird von Calypso, verkörpert durch Ariana&nbsp;DeBosem, wieder zum Leben erweckt. Kraven leidet unter der Abweisung seines Vaters, den Gangsterboss&nbsp;Nikolai Kravinoff (Russell Crowe). Unter ihm wird er zum gefürchtetsten Jäger der Welt.

Der Film wurde von der Presse überwiegend negativ bewertet. An der Kinokasse war der Marvel-Streifen der größte Kassenflop des Sony Spider-Man Universe (SSU). Nach dem Film wurden alle weiteren geplanten Fortsetzungen gestrichen.

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