"Michael"-Star Jafaar Jackson wird zum Thriller-Helden

Mit dem Jackson-Biopic "Michael" schrieb Jafaar Jackson Kinogeschichte: über eine Milliarde Dollar Kassa. Jetzt legt er nach. Mit dem Thriller "Supermax" an der Seite von Will Smith und AnnaSophia Robb.

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Nach dem Erfolg des Biopic "Michael", das mit 1,016 Milliarden Dollar Kassa die erfolgreichste Biografie aller Zeiten ist, hat Hauptdarsteller Jaafar Jackson bereits ein neues Rollenangebot aus Hollywood. Der 30-jährige Neffe von Michael Jackson wird in dem Thriller "Supermax" an der Seite von Oscar-Preisträger Will Smith mitspielen, wie die US-Branchenblätter "Deadline" und "Hollywood Reporter" berichteten.

Nach Jackson-Biopic kommt jetzt ein Thriller für Jafaar

In "Michael" über den "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009) hatte Jaafar Jackson seinen ersten Filmauftritt überhaupt. Er beeindruckte in dem Kassenhit vor allem mit seinen Tanz- und Singkünsten.

Auch Superstar Will Smith ist in "Supermax" mit dabei © Getty Images

In einer Instagram-Story zu den Berichten über die neue Rolle schrieb Jackson: "Ich freue mich darauf". Zudem posteten der Nachwuchs-Schauspieler und Smith (57, "King Richard", "Bad Boys: Ride or Die") einen Textnachrichten-Chat, in dem Smith von dem geplanten Dreh in Australien berichtet und Jackson begeistert zusagt.

Witzig: nach dem Jackson-Thriller spielt Jafaar jetzt in einem Hollywood-Thriller. © Lionsgate

Einzelheiten über Jacksons Rolle in dem Action-Thriller "Supermax" wurden zunächst nicht bekannt. Die Story dreht sich um zwei FBI-Agenten, gespielt von Smith und AnnaSophia Robb (32, "Rebel Ridge", "Soul Surfer"), die einen rätselhaften Mord in einem Hochsicherheitsgefängnis untersuchen. Regie führt David Gordon Green (51, "Der Exorzist - Bekenntnis").