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WorldPride Festival

Madonna und Kylie Minogue begeistern in Amsterdam

Kylie Minogue mit Madonna
© Instagram
Beim WorldPride Music Festival in Amsterdam feierten Tausende Fans eine echte Sensation: Madonna holte Kylie Minogue überraschend auf die Bühne.
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Sängerin Madonna lieferte beim WorldPride Music Festival in Amsterdam einen spektakulären Auftritt ab. Erst am Freitag wurde offiziell bestätigt, dass sie für ihren exklusiven "Club Confessions"-Auftritt anreist, nachdem sie zuvor mit kryptischen Hinweisen für Spekulationen gesorgt hatte. Die Fans mussten sich gedulden, da die Show statt um 1:30 Uhr erst um 2:20 Uhr begann. Im lila Korsett, mit passender Sonnenbrille und kniehohen Stiefeln eröffnete sie ihren Auftritt mit dem Song "I Feel Love". Sie tanzte über die Bühne und rief: "Für was machen wir das? Für Liebe!" Kurz darauf sprach sie zu ihren Fans: "Mutter ist da! Mutter kam, um euch zu retten."

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Spektakulärer Überraschungsgast auf der Bühne

Nach ein paar Songs fragte die 67-Jährige ihr Publikum: "Seid ihr bereit für etwas Neues?" Kurz darauf betrat Kylie Minogue ebenfalls im lila Outfit die Bühne. Die beiden Musik-Ikonen kletterten auf die Musikboxen neben dem DJ-Pult und sangen gemeinsam Madonnas neuen Song "Love Sensation". Von einer angeblichen Rivalität, die beiden seit den Achtzigerjahren nachgesagt wurde, war nichts zu spüren. Bereits im März 2024 standen sie bei Madonnas "Celebration Tour" in Los Angeles erstmals gemeinsam auf der Bühne. Kylie bezeichnete diesen Moment später als "einfach perfekt".

Zeitreise in die Disco-Ära

Für viele Fans fühlte sich der Abend wie eine kleine Zeitreise an, da "Club Confessions" an Madonnas Disco-Album von vor rund 20 Jahren anknüpfte. Glitzer, House-Beats und Discokugel-Atmosphäre prägten die Show. Seit Jahrzehnten gilt Madonna als eine der größten Gay-Icons und stellte sich schon während der AIDS-Krise an die Seite der LGBTQ+-Community.

Madonna
Madonna © Instagram

Kurzer Zauber nach Mitternacht

Mit Blick auf das Publikum fragte Madonna: "Sind wir im schwulen Himmel?" Nach 35 Minuten verließen die beiden Künstlerinnen um 2:55 Uhr gemeinsam die Bühne, während die vielen Fans bis zur letzten Sekunde weiterfeierten.

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