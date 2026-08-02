Ronaldo heiratet seine Georgina

Nachdem es seit Wochen Spekulationen gab, soll es nun tatsächlich zur Hochzeit kommen.

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Steht jetzt die Traumhochzeit von Cristiano Ronaldo bevor? Laut einem Bericht der britischen Sun wollen der portugiesische Fußballstar und seine Verlobte Georgina Rodríguez am kommenden Wochenende auf Madeira den Bund fürs Leben schließen. Die Mittelmeerinsel ist Ronaldos Heimat – er wurde in der Inselhauptstadt Funchal geboren und wuchs dort auf.

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Wie es heißt, soll die Kathedrale von Funchal bereits für eine große Trauung reserviert worden sein. Für die anschließende Feier soll das Luxushotel Savoy Palace gebucht sein. Hotelgäste seien laut dem Bericht bereits darüber informiert worden, dass mehrere Etagen sowie einige Barbereiche wegen einer privaten Veranstaltung gesperrt bleiben.

Die Kathedrale in Funchal © Getty Images

Seit 10 Jahren ein Paar

Ronaldo und Georgina sind seit 2016 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in Madrid, als der damalige Real-Star ein Gucci-Geschäft besuchte, in dem die Spanierin mit argentinischen Wurzeln arbeitete. Im vergangenen August machte der heutige Stürmer von Al-Nassr ihr einen Heiratsantrag, den Georgina auf Instagram mit den Worten "Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben" öffentlich machte.

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Zuletzt heizte das Paar die Spekulationen selbst an: Während eines Yachturlaubs auf Mallorca wurden beide mit auffälligen Diamantringen fotografiert. Schon früher hatte Ronaldo erklärt, dass die Hochzeit nach der Weltmeisterschaft stattfinden solle. Portugal schied dort im vergangenen Monat gegen den späteren Weltmeister Spanien aus – nun könnte der lang geplanten Hochzeit nichts mehr im Weg stehen.

Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings weder von Ronaldo noch von Georgina Rodríguez.