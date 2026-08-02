ORF-Experte Sigi Fink kündigt Hitze-Hammer an: "Das gab es noch nie"

Die Hitzewelle hat Österreich weiterhin fest im Griff.

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Am Freitag wurden in Wieselburg in Niederösterreich 40,3 Grad gemessen. Damit wurde der 43 Jahre alte Juli-Rekord gebrochen - am 27. Juli 1983 wurden in Dellach im Drautal (Kärnten) 39,7 Grad registriert.

Höhepunkt am Dienstag

Damit hat die Hitzewelle aber noch immer nicht ihren Höhepunkt erreicht. Am Dienstag und am Mittwoch steigen die Temperaturen erneut auf 40 Grad – eventuell könnte auch der Allzeit-Rekord (40,5 Grad) geknackt werden. Auch ORF-Meteorologe Sigi Fink warnt vor erneuten Rekord-Temperaturen. Der dritte oder sogar vierte Tag mit 40 Grad könnte in Niederösterreich, Wien oder dem Burgenland erreicht werden, schreibt der Experte auf Facebook. "Das gabs in der 259-jährigen Messgeschichte noch nie", so Fink.

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Danach kommt aber endlich ein wenig Abkühlung, "Ab Donnerstag zieht sich die extreme Hitze zurück", am Wochenende hört die Hitzewelle dann auf. "Bledes Subtropenhoch geht dorthin, wo es auch hingehört. Der Atlantik nimmt an Fahrt auf, was eigentlich für Österreich dann üblich ist.", so Fink.

Die Prognose für die nächsten Tage

Am Sonntag steigen die Temperaturen auf 28 bis 35 Grad. Neben viel Sonnenschein ziehen aber auch dichtere Wolken durch. Schon am Vormittag sind vereinzelt Regenschauer möglich, ab Mittag entstehen vor allem von Vorarlberg über das Salzkammergut bis nach Oberkärnten teils kräftige Gewitter. Gegen Abend nimmt auch im Norden und Nordosten die Unwettergefahr zu. In der Nacht beruhigt sich das Wetter wieder, die Schauer klingen ab und bei Tiefstwerten zwischen 16 und 24 Grad lockert der Himmel zunehmend auf.

Am Montag legt die Hitze noch einmal deutlich zu. Die Höchstwerte erreichen 29 bis 36 Grad, im Osten – vom Weinviertel über Wien bis ins Burgenland – sind sogar 34 bis 39 Grad zu erwarten. Abseits einzelner Wärmegewitter über den Alpen dominiert der Sonnenschein.

Der Dienstag bringt den Höhepunkt der Hitzewelle. Im Osten sind örtlich sogar bis zu 40 Grad möglich, sonst werden meist 31 bis 38 Grad erreicht. Während es im Flachland überwiegend sonnig bleibt, bilden sich über den Bergen am Nachmittag erneut teils kräftige Gewitter.

Auch am Mittwoch bleibt es mit 29 bis 39 Grad brütend heiß. Gewitter beschränken sich überwiegend auf die Alpen und das Waldviertel. Erst am Donnerstag nimmt die Gewitterneigung im ganzen Land deutlich zu. Von Westen her ziehen bereits ab Mittag verbreitet Schauer und Gewitter durch, dennoch sind im Osten weiterhin Höchstwerte bis 38 Grad möglich.