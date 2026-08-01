Alles neu beim iPhone-Wetter

Das kommende iOS 27 bringt spannende Neuerungen für das iPhone. Vor allem die offizielle Wetter-App erhält ein richtig praktisches Upgrade.

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Das kommende Apple-Betriebssystem iOS 27 wird eine ganze Reihe neuer Funktionen auf die Geräte bringen. Auch eine Anwendung, die wohl zu den meistgenutzten gehört, wird mit neuen Features ausgestattet. Am grundlegenden Design der iPhone-Wetter-App ändert sich zwar nichts, doch die Anwendung zeigt künftig deutlich mehr Details auf einen Blick.

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Wetter-App im Detail

So kann man sich bereits auf der Überblicksseite den erwarteten Niederschlag sowie die prognostizierten Windbedingungen der nächsten Tage ansehen. Die bisherige Standardansicht bleibt als weitere Option uneingeschränkt erhalten.

Weniger Klicks nötig

Das ist nicht nur extrem praktisch und schafft deutlich mehr Übersichtlichkeit. Dadurch erhöht sich der Informationsgehalt schlagartig.

Man muss nun nicht mehr die einzelnen Tage öffnen, um die Detailprognosen zu erhalten, was zahlreiche Klicks und viel unnötiges Hin und Her spart.