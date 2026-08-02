Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Flammen-Hölle

Urlauber evakuiert: Brände in Griechenland außer Kontrolle

Feuerwehrleute bekämpfen einen Waldbrand bei Porto Germeno, dichtes Feuer und Rauch im Hintergrund.
© APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS
Alepochori, Psatha und Zachouli - alle Bewohner und Touristen mussten diese und viele andere griechische Ortschaften und Dörfer rund 60 Kilometer westlich von Athen am Samstagabend verlassen.
OE24 auf Google bevorzugen

Auch rund 100 Kilometer weiter westlich und im Norden der Halbinsel Peloponnes brennt es. Das Ministerium für Bürgerschutz hat in die Regionen entsprechende Warn- und Evakuierungs-SMS verschickt - falls jemand die dichten Rauchwolken und die nahende Gefahr noch nicht wahrgenommen hat.

Ein Löschhubschrauber fliegt über einen brennenden Wald mit dichten Rauchwolken.
© APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS

Fast ungebremst und mit rasender Geschwindigkeit breiteten sich die Flammen am Samstagnachmittag vor allem in der Region rund um das Dorf Porto Germeno aus, angefacht von starken Winden, die Löscharbeiten aus der Luft kaum zuließen. In den frühen Abendstunden konnten noch einige wenige Löschhubschrauber aufsteigen, weil der Wind sich etwas legte. Dann brach die Nacht herein - erneut Zwangspause für die Helfer aus der Luft.

Ein Feuerwehrboot liegt bei rauchverhangenem Himmel nahe einem Kiesstrand und bewaldeten Hügeln im Wasser.
© EPA

Am Boden kamen die Rettungskräfte inzwischen kaum voran, obwohl laut einem Polizeisprecher rund 500 Feuerwehrleute im Einsatz waren, darunter auch Kollegen aus Rumänien und Frankreich sowie unzählige Freiwillige. Zu groß war die Feuerwand, teils schlugen die Flammen weit über die gut 20 Meter hohen Bäume in den Nachthimmel. Rund 5.000 Hektar sollen bisher verbrannt sein.

Verbrannte Landschaft mit einigen weißen Häusern nach einem Feuer nahe Rethymno, Kreta, Griechenland.
© EPA

Bagger schlagen Schneisen

Aus der Region Attika rund um Athen kamen schwere Baumaschinen und Tankwagen mit Wasser zu Hilfe. Bagger schlugen Schneisen, um das Feuer zu bremsen. Das Bild sei albtraumhaft, sagte der stellvertretende Gouverneur von Böotien, Giorgos Dasiotis, dem Sender ERTNews. "Wenn der Wind nicht nachlässt, kann das Unheil nicht mehr aufgehalten werden." Am Sonntag soll der Wind etwas nachlassen - die Hoffnung ruht dann auf den Löschflugzeugen und -hubschraubern.

Auch interessant

ORF-Experte Sigi Fink kündigt Hitze-Hammer an: "Das gab es noch nie"

TV-Star Ruth Moschner verrät ihre "F*** it-List"

Bauernregel warnt vor bitterkaltem Winter

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Touristen-Maschine stürzt ab – 13 Tote

60. Geburtstag: Pfingstfestspiele feiern Bartoli mit großer Show

Urlauber evakuiert: Brände in Griechenland außer Kontrolle

Trump setzt neue Angriffe auf den Iran aus

Boss von Quiz-App stirbt mit 34 Jahren

Gedeckter Apfelkuchen

US-Medien: Große Angriffswelle auf den Iran steht bevor

OMV-Chef: Kooperieren bei Gas-Untersuchungen mit Behörden

Rekordhitze an Adria: In Kroatien droht Badeverbot

Infantino zu spät: UEFA verlässt geschlossen den Kongress