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Überraschende Wende

Trump setzt neue Angriffe auf den Iran aus

Ein Mann im Anzug spricht gestikulierend auf einem Sessel, US-Flaggen im Hintergrund.
© Getty Images
Eine neue Verhandlungslösung bahnt sich an
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Die USA verzichten nach Angaben von US-Präsident Donald Trump vorübergehend auf weitere Angriffe auf den Iran. Die USA seien vom Iran und von weiteren Ländern in der Region darum gebeten worden, weil sich eine neue Vereinbarung abzeichne, schrieb Trump am Samstag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. Ein solcher Deal müsse aber schnell erzielt werden. Auch Israel sieht vorerst von Angriffen ab. Trump hatte dem Iran erst am Freitag massive Angriffe angedroht.

Screenshot eines Social-Media-Posts von Donald Trump über Iran und internationale Verhandlungen.
Trump © Truth Social

"Wir werden ihn ganz hart angehen", sagte Trump bei einer Kabinettssitzung in Camp David über den Iran. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, Trump habe einen neuen Angriff angeordnet, der Teheran zur Aufgabe bewegen solle und bereits am Wochenende beginnen könnte. Laut dem Sender CBS News planten die USA und Israel mögliche Angriffe auf iranische Ölraffinerien und Kraftwerke.

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Schnelle Vereinbarung Voraussetzung

Trump schrieb nun auf Truth Social, die USA seien bereit, den Iran anzugreifen mit "einem Ausmaß an militärischem Terror, Stärke und Kraft, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen wurde". Die USA seien aber vom Iran und von weiteren Ländern in der Golfregion gebeten worden, von einem Angriff abzusehen. Demnach bahnt sich eine neue Verhandlungslösung an.

"Auf Grundlage dieser Bitte habe ich zugestimmt, (...) den Angriff abzusagen", schrieb Trump weiter. Voraussetzung sei aber, dass es schnell zu einer Vereinbarung komme. Es gäbe "Umrisse einer Einigung", dazu gehöre die komplette Öffnung der Straße von Hormuz und "ein Ende der vom Iran ausgehenden atomaren Bedrohung", schrieb Trump. Auch Israel werde sich an die Vereinbarung halten, den Iran vorerst nicht wieder anzugreifen.

Nach einer mehrtägigen Kampfpause hatten die USA und der Iran in dieser Woche einander erneut angegriffen. In der Nacht auf Samstag wurden jedoch keine neuen Angriffe gemeldet - und zunächst auch nicht in der Nacht auf Sonntag.

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