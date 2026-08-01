15 Verletzte
Mindestens drei Tote nach Explosion in Moskau
Das berichteten die russischen Agenturen Tass und Interfax übereinstimmend. Als Ursache wurde ein Gasleck vermutet, hieß es in offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien.
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Das italienische Café-Restaurant "Balzi Rossi" liegt im weiteren Zentrum der russischen Hauptstadt. Die umliegenden Straßen wurden nach dem Zwischenfall abgeriegelt, Ermittler nahmen ihre Arbeit auf.
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