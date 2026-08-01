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15 Verletzte

Mindestens drei Tote nach Explosion in Moskau

Ein Mann läuft vor dem Kreml und der Basilius-Kathedrale in Moskau entlang.
© APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV
Bei einer Explosion in einem Moskauer Restaurant sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen getötet und weitere 15 verletzt worden.
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Das berichteten die russischen Agenturen Tass und Interfax übereinstimmend. Als Ursache wurde ein Gasleck vermutet, hieß es in offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien.

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Das italienische Café-Restaurant "Balzi Rossi" liegt im weiteren Zentrum der russischen Hauptstadt. Die umliegenden Straßen wurden nach dem Zwischenfall abgeriegelt, Ermittler nahmen ihre Arbeit auf.

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